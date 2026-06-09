جیگیربۊن نرخ تەڵا لە ناوڕاس چەوەڕیکردن ئاگربەس تورت لەناوەین ئیسرائیل و ئیران

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

نرخەیل تەڵا، ئمڕوو سێشەممە، جیگیربۊنیگ توومار کردن لە مەوقەیگ بسین و بفرووشەیل خەریک هەڵسەنگاندن ئاگربەسە تورتەگەی ناوەین ئیسرائیل و ئیران وەگەرد چەوەڕیکردن هەر نیشانەیگ لەبان وەدیهاوردن وەرەونواچگنیگ لە جەنگیگ فراوانترەگە لە خوەرهەڵات ناوڕاس و هویر خستنە بان رخەیل لەباوەت هەڵاوسان و بەرزەوکردن نرخەیل سوود.

تەڵا لە بازاڕە دەسوەجیەیل لەبان 4332.50 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ جیگیر بوی تا سەعات 02:22 وە وەخت گرینچ، و لە دانیشتن وەرین، تەڵا نزمترین ئاست ئەرا خوەی لە زیاتر لە دوو مانگ توومار کرد.

گریەبەسەیل ئایندەیی ئەمریکی ئەرا تەڵا رادەسداین ئاب 0.1 لە سەد داوەزیا تا بڕەسێدە 4357.10 دۆلار، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز".

وتیم واترر گەورای شیەوکەرەیل بازاڕەیل لە "کەی.سی.ئێم ترەید" وت: ئارامی زاڵە لەبان بازاڕەیل تەڵا، چۊنکە گومان دیرن لە وەردەوامبۊن ئاگربەسەگە لەناوەین ئیران و ئیسرائیل و هوشیاری خوەیان هیلنەو وەرجە دەرچگن داتایەیل هەڵاوسان ئەمریکی گرنگ لەی هەفتە، کە دەسمیەتی دەێد لە مەزەنەیل سیاسەت ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی".

ئیران و ئیسرائیل دۊکە دوشەممە وسانن پەلامارەیل راگەیانن دۊای داواکارییگ لە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپەو، باوجی تاران هۆشداریدا کە دەس کەێدەو وە کارە جەنگییەیل ئەگەر ئیسرائیل وەردەوام بوود لە ئامانجگرتن حزبوڵڵا لە لوبنان.

بەرهەمهاورەیل ئامادەکاری کەن ئەرا داتایەیل پەیمانەی نرخەیل وەکارهاوەرەیل ئەرا مانگ ئایار لە ویلایەتە یەکگرتگەیل کە بڕیارە سوو چوارشەممە دەرچوود ئەرا هەڵسەنگاندن رێڕەو سیاسەت نەختینەیی ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی.

نوقرە لە بازاڕە دەسوەجیەیل 0.7 لە سەد داوەزیا تا بڕەسێدە 67.71 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، و پلاتین 0.2 لە سەد داوەزیا تا بڕەسێدە 1751.39 دۆلار، لە وەختیگ پەلادیۆم 0.8 لە سەد بەرزەو بوی تا بڕەسێدە 1213.89 دۆلار.