جیگیربوین نەفت لەناو چەوەڕی گفتوگۆەیل واشنتۆن و تاران و رخەیل گەروو هورمز

شەفەق نیوز - بەغداد / هەولێر

نرخەیل نەفت، ئمڕوو سێشەممە، جیگیر بۊن، وە مقیەتیکردن فرەی دەسکەفتە گەورەیلی کە لە دانیشتن وەرین تووماری کرد، لەناو شبوەیگ لە چەوەڕوی لە بازاڕەیل لەباوەت چارەنویس گفتوگۆەیل لەناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران، و رخەیل لە وەردەوامبۊن ئاڵووزییەیل کە شایەت کاریگەری لەبان جویلەی دابینکردنەیل لەڕی گەروو هورمز بکەێد.

گریەبەستەیل ئایندەیی ئەرا خاو برێنت وە شیوەیگ کەم وە بڕ 6 سەنت بەرزەو بۊن تا بڕەسنە 95.04 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەختیگ خاو خوەرژئاوای تەکساس ناوەنجی ئەمریکی 17 سەنت داوەزی تا 91.99 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ، دۊای ئەوەگ هەردوگ خاوەگە دەسکەفتەیلیگ توومار کردن کە لە 5% رەد کرد لە ماوەی دانیشتن وەرین.

ئاژانس "رۆیتەرز" خەوەردا کە بازاڕەیل وە نزیکەو دۊاچگن ئەرا پیشهاتە پەیوەندیدارەیل وە دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی کەن، دۊای ناکۆکی لێدوانەیل لەباوەت وەردەوامبۊنیان، چۊنکە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ دووپات کرد کە گفتوگۆەیل هێمان وەڕیەو چن، لە وەختیگ راپۆرتەیل ئیرانی خەوەردان لە وسانن دانوستاندنە ناڕاسەوخۆەیل وەگەرد واشنتۆن.

هەرلیوا، رخەیل گریەدار وە گەروو هورمز چەوەڕییەگە زیاترەو کردن، لە سای هەڕەشەیل ئیرانی وەرین و کاریگەری هەر شیواشیویگ چەوەڕیکریاگ لەبان دابینکردنەیل نەفت و غاز جیهانی، وە تایبەت کە گەرووەگە وە رێڕەویگ سەرەکی دانریەێد ئەرا نزیکەی یەک لەبان پەنج شەپوولەیل نەفت و غاز سروشتی تواوە لە جیهان.

شیەوکەرەیل دۊنن کە وەردەوامبۊن نادیاری لەباوەت ئایندەی دانوسەنین لەناوەین واشنتۆن و تاران، بارگرانی رخداریە جیۆپۆلەتیکییەیل وە ئامادەبوی لەناو نرخەیل نەفت هیلێدەو، کە یەیش وەردەوامبۊن ناجیگیری بازاڕەیل لە ماوەی رووژەیل ئایندە خەێدە نوا.