جیگیربوین نرخ تەڵا لە ناو وریایی بازاڕەیل جیهانی

ئمڕوو پەنجشەممە، نرخ تەڵا لە بازاڕەیل جیهان جیگیر بوی، لە وەختیگ کە بەهەمکارەیل وە وریاییەو چەوەرێ نیشانەیل رووشنتر کەن دەربارەی وتووێژەیل وسانن جەنگ لە ناوچەگە، لە ناو تەمومژ گیچەڵەیل جیۆپۆلیتیکی.

نرخ هەر ئۆنسەیگ تەڵا لە مامەڵەیل زویوەزوی لە دەوروگەرد 4503.29 دۆلار وسیا، و گریەبەسەیل ئایندەی تەڵای ئەمریکی ئەرا مانگ نیسان وە رێژەی 1.2% داوەزیا و رەسیە 4500 دۆلار.

ئی وسیان و جێگیرییە لە نرخەیل، هەموەخت وەگەرد چەودێریکردن پێشنیارەیل ئەمریکا ئەرا وسانن جەنگ؛ لە لاییگ تر، ئیران دووپات کرد پەسا لێکۆڵینەوە لەو پێشنیارەیلە کەێد و ئیسە نیاز دانوسەنین نەیرێد، یەیش بویەسە هووکار ئەوە کە بازاڕەیل لە ناو دۆخیگ ناڕووشن بمینن.

لە لاییگ ترەو، بەرزەوبوین نرخ نەفت ئەرا بان 100 دۆلار، بویە هووکار زیادبوین تەوەرڕوم (هەڵاوسان)، یەیش هێشت تەڵا جویر "پەناگەیگ ئارام" ئەرا سەرمایەگوزاری بمینێد، هەرچەن بەرزمەنن سوود بانکی کاریگەری نەرێنی دیرێد لەبان نرخەگە.

وەردەوامی گیچەڵەیل و بەسیان "گەروو هورمز" لە لایەن ئیرانەو، رخ و دڵەڕاوکێ دەربارەی کلکردن هاز لە جیهان زیاتر کردیە، و بویە هووکار ئەوە کە بازرگانەیل وە وریاییەو رەفتار بکەن و چەوەرێ بارودۆخەگە بکەن.

لەی ناوەندیشە، مەزەنەیل ئەرا کەمکردن سوود بانکی لە ئەمریکا ئەرا ئی ساڵە نەماگە، لە وەختیگ کە لە گوزەشتە چەوەڕی کەمکردنی ئەرا دوو جار کریاوێد.