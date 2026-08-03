‏تەهران: سعودیە پەلامارداین عراق رەدکەێد لەدویای ناڕەزایەتیەیل ئیران

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران ئیسمائیل قائانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان تەهران ناڕەزایەتی تونیگ نیشانداس وەرانوەر سعودیە لەبان ئەو پەلامارەیلە لەبان عراق ئەنجامی دەێد، دیاریکرد رەیاز بەشداریکردن لەی پەلامارەیلە رەدکەێد.

‏یەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەنی هەفتانەی وەزارەت دەیشت ئیران هاتگە کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە.

‏وەبان ئەوەگ گشت فەرماندەیل ناوەندی ئەمریکا (سنتیکۆم) و وەرگیری سعودیە وەشیوەی فەمی گورز وشانن لەناو عراق راگەیانن.

‏وەزارەت دەیشت ئیران رروژ چوارشەممەی گوزەشتە، وە تونی شەرمەزار پەلامارەیل ئەمریکا ـ سعودیە وەبان شمارەیگ لە ناوچەیل عراق کرد، کە بارەگایەیل حەشد شەعبی گردنە ئامانج لە ئەنجام کوشیان و زەخمداری بوی.

‏لەلای ترەک، قسەکەر ئیران نیگەرانی وڵاتەگەی راگەیان وەرانوەر چالاکیەیل ئۆکرانیا لە هەرێم کوردستان، وە پێشلکردن سەروەری عراق دانارێ.

‏دووپاتکرد، تەهران لەی باوەتەو قسە وەرد وەرپرسەیل عراقی کردیە، وەبی ئەوەگ زانیاری زیاتر بیەێد.

‏

‏