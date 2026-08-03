تەهران: سعودیە پەلامارداین عراق رەدکەێد لەدویای ناڕەزایەتیەیل ئیران
شەفەق نیوز ـ تەهران
قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران ئیسمائیل قائانی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان تەهران ناڕەزایەتی تونیگ نیشانداس وەرانوەر سعودیە لەبان ئەو پەلامارەیلە لەبان عراق ئەنجامی دەێد، دیاریکرد رەیاز بەشداریکردن لەی پەلامارەیلە رەدکەێد.
یەیش لە کۆنگرەیگ رووژنامەنی هەفتانەی وەزارەت دەیشت ئیران هاتگە کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە.
وەبان ئەوەگ گشت فەرماندەیل ناوەندی ئەمریکا (سنتیکۆم) و وەرگیری سعودیە وەشیوەی فەمی گورز وشانن لەناو عراق راگەیانن.
وەزارەت دەیشت ئیران رروژ چوارشەممەی گوزەشتە، وە تونی شەرمەزار پەلامارەیل ئەمریکا ـ سعودیە وەبان شمارەیگ لە ناوچەیل عراق کرد، کە بارەگایەیل حەشد شەعبی گردنە ئامانج لە ئەنجام کوشیان و زەخمداری بوی.
لەلای ترەک، قسەکەر ئیران نیگەرانی وڵاتەگەی راگەیان وەرانوەر چالاکیەیل ئۆکرانیا لە هەرێم کوردستان، وە پێشلکردن سەروەری عراق دانارێ.
دووپاتکرد، تەهران لەی باوەتەو قسە وەرد وەرپرسەیل عراقی کردیە، وەبی ئەوەگ زانیاری زیاتر بیەێد.