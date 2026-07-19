‏گیچەڵیگ تەکنیکی دەێد لە "فەیسبووک".. وەکارهاورەیل نیەتوەنن بچنە ناو هەشمارەیلیان

‏گیچەڵیگ تەکنیکی دەێد لە "فەیسبووک".. وەکارهاورەیل نیەتوەنن بچنە ناو هەشمارەیلیان
2026-07-19T10:02:33+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە،  "فەیسبووک" تویش گیچەڵیگ تەکنیکی هات یەیش بویە مدوو ئەوەگ شمارەیگ لە وەکارهاورەیل لە ناوچە جیاجیایەیل جەهان نەتوەنستن بڕەسنە هەشمارەیلیان.

‏هنای وەکارهاور تەقەلای وازکردن دەێد، نامەیگ دەرچوود کە لەناوی هاتگە :هەشمارەگە وەشیوەی وەختانە نییە" یا " هەشمارەگەد ئیرنگە وە مدوو گیچەڵیگ لە ماڵپەڕەگە وەردەس نییە".

‏وەپای سەکوو چەودێری گیچەڵەیل  دیجیتاڵیی "داون دیتکتۆر" (Downdetector)، شمارەیگ لە وەکارهاورەیل لە وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا، ئەوروپا، ئوسترالیا، میسر و چەن وڵاتیگ عەرەبی و کەنداو، لە ناویان سعودیە، سکاڵا لەبان گیچەڵەگە لە سەکوو "فەیسبووک"ی سەر وە کۆمپانیای "میتا"ی ئەمریکی توومارکردنە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon