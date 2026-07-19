گیچەڵیگ تەکنیکی دەێد لە "فەیسبووک".. وەکارهاورەیل نیەتوەنن بچنە ناو هەشمارەیلیان
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، "فەیسبووک" تویش گیچەڵیگ تەکنیکی هات یەیش بویە مدوو ئەوەگ شمارەیگ لە وەکارهاورەیل لە ناوچە جیاجیایەیل جەهان نەتوەنستن بڕەسنە هەشمارەیلیان.
هنای وەکارهاور تەقەلای وازکردن دەێد، نامەیگ دەرچوود کە لەناوی هاتگە :هەشمارەگە وەشیوەی وەختانە نییە" یا " هەشمارەگەد ئیرنگە وە مدوو گیچەڵیگ لە ماڵپەڕەگە وەردەس نییە".
وەپای سەکوو چەودێری گیچەڵەیل دیجیتاڵیی "داون دیتکتۆر" (Downdetector)، شمارەیگ لە وەکارهاورەیل لە وڵاتەیەکگرتگەیل ئەمریکا، ئەوروپا، ئوسترالیا، میسر و چەن وڵاتیگ عەرەبی و کەنداو، لە ناویان سعودیە، سکاڵا لەبان گیچەڵەگە لە سەکوو "فەیسبووک"ی سەر وە کۆمپانیای "میتا"ی ئەمریکی توومارکردنە.