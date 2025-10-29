تەمەنی 800 هەزار ساڵە.. پەیاکردن دەریاچەیگ ئاو شیرین لە یۆنان

2025-10-29T07:23:57+00:00

شەفەق نيوز- ئەسینا 

زانایەیل لە یۆنان، دەریاچەی ژێرزەوی ئاو شیرین پەیا کردن تەمەنی زیاترە لە 800 هەزار ساڵ لەژیر کەنداو کورێنس لە دەریای چەرمگ ناوڕاس.

ئەو تیمە کە زانایەیل ماڵتا و ئیتالیا هانە ناوی وتن؛ لە سەردەمەیل یەخین دووەمیان گەورەیگ بویە لە ئاست روی دەریا بویەسە مدوو نزەکردن ئاو واران و چەمەیل ئەرا ئەو بن ئاوە، کە تا ئمڕوو مەنیەسەو.

ئەو دەیلتسە کە پەیا کریاس کەفێدە قویلی ناوەین 20 و600-700 متر لە ژیر بن کەنداو کورێنس.

زانایەیل وە وەکارهاوردن داتایەیل زەویلەرزەی کواڵیتی بەرز و نموونەی هایدرۆجینی ئەرا فامستن بەشەوبوین ئاو لەژیر زەوی توەنستن ئەوە پەیا بکەن.

یۆنان هەکاتی دەوڵەتەیل دەستی چەرمگ ناوڕاس زوور فرەیگ لەبان سەرچەوەیل ئاو دوینێد.

