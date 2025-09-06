پیتەر گيريتس.. مردن دامەرزن "ماڵ کورد" لە بلەجيكا
شەفەق نيوز- برۆکسل
پیتەر گيريتس دامەزرن "ماڵ کورد" و برادەر گەل کورد، دویای ژیان درویژیگ لە چالاکی کەلتووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی وە پشتگیریکردن کورد، لە بەلجیکا گیانی لەدەسدا.
گيريتس، "ماڵ کورد" لە برۆکسل لە ساڵ 1996، وە خەرج تایبەت خوەی دامەزران، و لەی ماڵەو بڕیگ چالاکی کەلتووری و فێرکاری و هونەری پیشکەش کرد.
"ماڵ کورد" دەسمیەتی لە یایگردن زوان کوردی وە مناڵەیل دا ئەرا مقیەتیکردن ناسنامەیان و رەساننی ئەرا نەوەیل هاتگ.
گيريتس ناسیاس وە پشتگیریکردن گەورەی ئەرا پەنابەرەیل کورد لە بەلجيكا، کە وە برادەری و دڵسووزی وەگەردیا رەفتار کردیاد، و تەقەلا دیاد ئەرا دروسکردن ژیان نوویگ لە ئاوارەیی دەسمیەتییان بەێد.
گيريتس ژنەگەی کورد بوی وەناو پەروین جەمیل پاشا، کە ئیرنگە ئەو ماڵ کورد لە بەلجیکا وەڕیەو بەێد، تا کارەیل کەلتووری و کۆمەڵایەتیی شویەگەی وەردەوام بوود.
کووچکردن گيريتس زەرەدیگ گەورەس ئەرا کوردەیل لە بەلجیکا، ئەرا ئەو پیەڵ برادەری و هاوکاریە کە لەناوەین گەل بەلجیکا و کوردەیل دروس کرد، و ئەرا رەنجەیل وەردەوامی لە پاڵپشتیکردن کەلتوور کورد لە ئەوروپا.