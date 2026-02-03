‏تەڵا گەپترین بەرزەوبوین رووژانە وەخوەی دوینێد لە ساڵ 2008ەو تا ئیرنگە

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏نرخ تەڵا و نوقرە مەوقەی مامەڵەیل، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین وەرچەویگ وەخوەی دی، وەیش تەڵا گام دانەێد وەرەو گەپترین بەرزەوبوین رووژانە لە تشرین دویەم 2008 تا ئیرنگە، وەگەرد دەسوەجیکردن وەبەرهێنەرەیل لە سەنین دوو کانزا وە نرخەگە لەدویای گەپترین داوەزیان ئەرا دوو رووژ لەماوەی یەک دەیە.

‏نزیک ساعەت 0944 وەپای گێرنیتچ (12:44 دویانیمەڕوو وە وەخت بەغدا)، نرخ تەڵا لە مامەڵە دەسوەجیەیل وە رێژەی 5.5% بەرزەوبوی و رەسیە 4921.42 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، یەیش دویای ئەوەگ دویەکە دووشەممە ئاست 4403.24 دۆلار توومارکردوی.

‏جیباسە ئێ کانزا وە نرخە، پەنجشەممەی وەرین ئاستیگ پەیمانەیی بەرز توومارکرد کە رەسیە 5594.82 دۆلار.

‏وەپای داتایەیل "رۆیتەرز"، گرێبەستە دویاخریاگەیل ئەمریکا ئەرا تەڵا (رادەسکردن نیسان) وە رێژەی 6.3% بەرزەوبوینە و رەسینەس ئەرا 4945.60 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ.

