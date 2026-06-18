تەڵا ١.٤٪ بەرزەوبوود وە پاڵپشتی داوەزیان نەفت دوای رێککەفتن ئەمریکا و ئیران
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
نرخ تەڵا لە مامەڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە 1٪ بەرزەو بوی، وە پاڵپشتی داوەزیان نرخ نەفت دوای راگەیانن رێککەفتن وەختانە ناوەین ئەمریکا و ئیران، ئەوەیش رخداری هەڵئاوسانەیل کەم کرد و خواست لەبان کانزای گرانبەها بەرزەو کرد.
تەڵا لە مامەڵە دەسوەجێیەیل 1.4٪ بەرزەو بوی ئەرا 4316.42 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، دوای زەرەد 1.7٪ لە دانیشتن وەرین .
لە وەرانوەر، بەرزەوبوین مەزەنەیل توندکردن سیاسەت کاش ئەمریکا لە دەسکەفتەیل کانزای زەرد کەم کرد، چوینکە ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی نرخ سوود لەناو مەودای 3.50٪ - 3.75٪ هیشتەو، لە وەختیگ مەزەنەی دروستکەرەیل سیاسەت کاش دیار کرد، هاتێ سوود لەماوەی ئمساڵ زیاترەوبوود.
باوجی کانزا گرانبەهاگەی تر، نوقرە 1.8٪ بەرزەو بوی ئەرا 69.18 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، پلاتین 1.2٪ ئەرا 1757.53 دۆلار، و پەلادیۆم 1.3٪ ئەرا 1329.99 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ.