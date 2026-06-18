‏تەڵا ١.٤٪ بەرزەوبوود وە پاڵپشتی داوەزیان نەفت دوای رێککەفتن ئەمریکا و ئیران

‏شەفەق نیوز - وەدویاچگن

‏نرخ تەڵا لە مامەڵەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، زیاتر لە 1٪ بەرزەو بوی، وە پاڵپشتی داوەزیان نرخ نەفت دوای راگەیانن رێککەفتن وەختانە ناوەین ئەمریکا و ئیران، ئەوەیش رخداری هەڵئاوسانەیل کەم کرد و خواست لەبان کانزای گرانبەها بەرزەو کرد.

‏تەڵا لە مامەڵە دەسوەجێیەیل 1.4٪ بەرزەو بوی ئەرا 4316.42 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، دوای زەرەد 1.7٪ لە دانیشتن وەرین .

‏لە وەرانوەر، بەرزەوبوین مەزەنەیل توندکردن سیاسەت کاش ئەمریکا لە دەسکەفتەیل کانزای زەرد کەم کرد، چوینکە ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی نرخ سوود لەناو مەودای 3.50٪ - 3.75٪ هیشتەو، لە وەختیگ مەزەنەی دروستکەرەیل سیاسەت کاش دیار کرد، هاتێ سوود لەماوەی ئمساڵ زیاترەوبوود.

‏باوجی کانزا گرانبەهاگەی تر، نوقرە 1.8٪ بەرزەو بوی ئەرا 69.18 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، پلاتین 1.2٪ ئەرا 1757.53 دۆلار، و پەلادیۆم 1.3٪ ئەرا 1329.99 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ.

‏