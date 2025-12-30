ترەمپ لە دیداری وەگەرد نتنیاهو باس عراق و ئیران کەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وت: عراق ئەوسا هازدار بوی و بەجەر ئیران کردیاد، و تا هەزار ساڵ وە ناونیشانەیل جیاجیا جەنگ کردنە، وەلێ وەختیگ ئەمریکا عراق ویران کرد، ئیران وەیەکجا لەبان خوەرھەڵات ناوڕاس زاڵەو بوی، و یەیش گامیگ هەڵە بوی.

ترەمپ لە کۆنگرەی رووژنامەوانی هاوبەش وەرد بنیامین نتنیاهو سەرۆک ئیسرائیل وت: هیچ رێککەفتنیگ لە خوەرھەڵات ناوڕاس واژوو نیەکریەێد، گەلەیل عەرەبی خاسیگ لە ناوچەگە ناسم، وەلێ وەپییان نیەکریەێد لەبان ئاشتی لە خوەرھەڵات ناوڕاس واژوو بکەن، چوینکە ئەوە کێشە و گیچەڵ ئەرایان دروس کەێد.

وتیش: هاز ئیران وەشیوەی گەورەیگ داوەزیا وەلێ خوازن خوەیان بینا بکەن، و ئیمەیش ری وەوە نیەیمن، و ئەگەر تەقەلای ئەوە دان دی ئاشتی لە خوەرھەڵات ناوڕاس نیەوود.

وتیش: هەڵە بوی وەختیگ عراق ویران کردیمن، عراق و ئیران لە هازیان یەکسان بوین، و هەزار ساڵ وە ناونیشانەیل جیاجیا جەنگ وەرانوەر یەکتری کردن، ئیجا وڵات ئیمە دەرچگ و داد لە عراق، وەناکاوەو ئیران لەبان گشت خوەرھەڵات ناوڕاس زاڵەو بوی، و یەیش دی کاریگ راس نییە.