کۆتراشێڤ ئەرا شەفەق نیوز: هەزاران عراقی ئامادەن شانوەشان سوپای رووسیا جەنگ بکەن

شەفەق نیوز - بەغداد

باڵیۆز رووسیا لە عراق، ئێلبروس کۆتراشێڤ راگەیان کە"هەزاران عراقی" ئامادەن بچنە ناو سوپای رووسیا، ئەگەر دەر ئەرایان واز بوود.

لە چەوپیکەفتن دویرودرویژیگ وەگەرد ئاژانس شەفەق نیوز، کە دویایی بڵاو کریەێد، کۆتراشێڤ وت: ئەو قسەیلە کە باس لە جەنگ "سەدان یا هەزاران چەکدار بیگانە" کەن کە شانوەشان سوپای رووسیا، فرە زیای لەلی کریا، وتیش: شمارەی چەکدارەیل رووس لە بەرەیل وەردەم ٦٠٠ هەزار چەکدارە، و جەنگەگە "لە سروشت وەناوبانگە"، رووسیەیل خوەیان لە ناوچە جیاجیایەیل بەشداری کەن.

باڵیۆز رووسیا ئاشکرا کرد کە شمارەیگ سنووردار لە عراقییەیل وەگەرد سوپای رووسیا جەنگ کردنە. دیاری کرد کە یەکیگیان مەوقەی گلەوخواردنی ئەرا عراق ئەرا یەکلاییکردن چەن کاریگ خوەی، سەردان سەربازگەی کویەنە لە باڵیۆزخانەگە دووپات لە گلەوخواردنی ئەرا جەنگ کرد، وتیش: باڵیۆزخانەگە ڤیزە وە کەسوکار دوو عراقی داگە کە لە جەنگەگە کوشیانە، ئەوانەیس تاکە شیوەی رەفتارکردن بویە.

کۆتراشێڤ وتیش: لە سەرەتای جەنگ، باڵیۆزخانەگە دەیان داواکاری لە عراقییەیل وەرگردگە کە ئارەزوو چگن ئەرا ناو سوپای رووسیا داشتنە، بەڵام لەوەر نەوین سیستەمیگ کە لەو وەختە ری وە دامەزرانن بیگانەیل بەێد، وەرنەگریانە، دویای ئەوە میکانیزمیگ فەرمی سنووردار و فرە ئاڵووز هاتە ئارا، کە کاندیدکردن جەنگاوەرەگە لەلایەن دەزگایگ باوەڕپیکریاگ خوازێد و ئیجا رەزامەنی وەزارەت وەرگری رووسیا، کە یەیش هیشت هاتن بیگانەیل نزیک مەحاڵ بوود.

ئاشکرا کرد کە وڵاتەگەی چەکدار بیگانە نیەخوازێد، چوینکە سیستەم سەربازی رووسیا "گاڵ ئەرا خوەیوەخشەیل رووسیا دەێد"، لەوانەیش مووچەی بەرز و قەرەبووکردن و دەسمیەتیەیل کۆمەڵایەتی، و ئەگەر وەڕاسی دەر واز بوود، وەنە هەزاران عراقی چن، بەڵام رووسیا وە هاوڵاتیەیل خوەی رازییە.

لەلاییگ ترەک، دیاری کرد کە سوپای ئۆکرانیا "شمارەی بیگانەی فرەیگ" هاناوی، لەناویان ئەفسەر و پسپۆڕەیل وڵاتەیل ناتۆ، کە بەشیگیان لە جەنگ کوشیانە یا دەسگیر کریانە.

لێکۆڵینەوەیگ تایبەت ئاژانس شەفەق نیوز وەشیوەیگ فراوان ئاشکرا کرد کە لە ساڵ 2022ەو زیاتر لە پەنج هەزار گەنج عراقی ئەرا جەنگ لە رووسیا و ئۆکرانیا بریانە.

وەگورەی زانیارییەیل، فرەی ئەوانەگ پەیوەندی وە سوپای رووسیاوە کردنە گەشتیار بوین یا مۆسکۆ جویر دەروازەیگ بیوەیی دانانە ئەرا وەجیهاوردن خەویلیان لە وڵاتبگ ئەوروپی.

یاسای رووسیا باس لەوە کەێد کە هەر هاووڵاتییگ بیکانە کە لە رووسیا نیشتەجییە و زوان ڕووسی خاس بزانێد، ماف ئەوە دیرێد گرێبەسی وەرد سوپای رووسیا واژوو بکەێد وەپەی گریبەسییگ فەرمی وە مووچەیگ دیاریکریای لە ناوەین ٢٥٠٠ تا ٣٠٠٠ دۆلار.

ئەو راپۆرتەیلە ئاشکرا کردن کە ئی چەکدارەیلە، "ڕەندامەیل باڵەیل عراقی سەر وە هیزەیل حەشد شەعبی"، بوین کە رەسینەسە سوریا و لەورەو وەرەو ئۆکرانیا، لە چگنە ناو هیزەیل کۆمارە جیاوەبویەیل دۆنێتسک و لوهانسک.

کەناڵ (RT Arabic) رووسی لە 20 تەمموز 2024 راپۆرتیگ ڤیدیۆیی بڵاوکرد و لەناوی ئافەرین لە ئازایەتی سەربازیگ عراقی کرد وەناو محمد عودەی عبادی کە وت ئەوە گەنجیگ تەمەن 24 ساڵەی رووسییە و وە بنەڕەت عراقییە و خەڵک پارێزگای واسیتە.

وەگورەی ڕوماڵە ڕۆژنامەوانییەیل، ئۆپەراسیۆنەیل دامەزرانن کارمەنەیل وە تیکەڵابوین وەرد گروپ ڤاگنەر رووسی لە دامەزرانن چەکدارە بیگانەیل لە ساڵ ٢٠٢٣ دەسوەپی کرد، و کەسەیلیگ لە بەغدا و بەسرە و نەجەف دەرکەفتن، گریەبەسی گەنجەیل عراق پیشکەش کردنە کە مووچەی مانگانە رەسێدە ٢٠٠٠ دۆلار، وەگەرد پەیمان رەگەزنامەی رووسی یان نیشتەجیبوین ئەرا خوەیان و خیزانیان.