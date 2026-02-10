تاویان یەخ (رووژ قیامەت) هەڕەشەی جیهان دەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

یەخ (رووژ قیامەت) کە کەفێدە خوەرئاوای کیشوەری جەمسەری باشوور، لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە، تاویان وەرچەویگ وەخوەی دوینێد.

وەگورەی راپۆرتەیل، تاویان ئی یەخە کە 190 هەزار کیلۆمەتر چوارسویکەس، ئاست ئاو لە زەریایەیل جیهانی ئەرا 65 سانتیمەتر بەرزەو کەێد.

وەگورەی گۆڤار "Naked Science"، زانیایەیل خەوەردان کە ئی یەخە وەشیوەیگ زویتر لە مەزەنەی وەرین قەوارەی لەدەس دەێد، وتنیش: هەر بەرزەوبوینیگ لە ئاشت روی دەریا ئەرا یەک سانتیمەتر، ژیان نزیکەی شەش ملیۆن کەس خەێدە رخباری.

ئەرا سنووردارکردن ئی دیاردە، پسپۆڕەیل تەمەی ئەوە کردن کە تەکان ئاو گەرم وەرەو چەم یەخین بووسیەێدەو، وە دروسکردن پەرژینیگ کە دیزاینی نزیکەی سێ ساڵ وەپی چوود، و مەرجیگ بەرزیی نزیکەی 150 مەتر بوود وە درویژایی نزیکەی 80 کیلۆمەتر، و لە بن دەریا بچەسپێد، تا نەیلێد ئاو گەرم تەکان بخوەێد.

گۆڤارەگە وتیش: نویەنەرەیل هەشت زانکۆ ئەوەسا بەشداری کەن لە دیزاین ئی پەرژینە لە ماوەی سێ ساڵ ئایندە، وە مەرجیگ دویای ئەوە پسپۆڕەیل خاسترین دیزاین پەسەن بکەن.

پسپۆڕەیل مەزەنە کەن ئی پەرژینە تاویان یەخ رووژ قیامەت یەواشەو بکەێد، و رخباریەیلی سنووردار بکەێد، کە داتایەیل نیشان دەن کە ئی یەخە دەسمیەتی دەێد لە نزیکەی 4٪ لە بەرزەوبوین ساڵانەی ئاست دەریا.