تاج خانمە ئیمپراتۆر یۆجینی لە دەیشت مۆزەخانەی لۆڤەر پەیا کریا

شەفەق نيوز- پاریس

دەسەڵاتدارەیل فەرەنسا یەکیگ لە شوینەوارە دزیاگەیل لە دەیشت مۆزەخانەی لۆڤەر لە پاریس پەیا کردن، دەرکەفت تاج خانمە ئیمپراتۆر یۆجینییە کە یەکیگە لە دیارترین و سومبولەیل مۆزەخانەگە لە میژوو ئیمپراتۆریەت فەرەنسا.

وەگورەی رووژنامەی لۆ پاریسیان، زانیارییە سەرەتاییەیل نشان دەن کە تاجەگە بەشیگب شکیاس لە مەوقەی دزیکردنەگە کە شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە رویداگە.

وەرجەیە رەشیدە داتی خانمە وەزیر رووشنهویری فەرەنسا، خەوەردا کە شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، مەوقەی وازکردن مۆزەخانەی لۆڤەر، کەفتە وەر پەلاماریگ دزیکردن، کە دویای ئەوە دەرەیلی بەساد. خانمە وەزیر لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: پەلاماریگ دزیکردن شەوەکی ئمڕوو مەوقەی وازکردن مۆزەخانەی لۆڤەر رویدا، وەبی توومارکردن زەخمداری، و ئیرنگە هامە ئەو ناوە وەگەرد تیمەیل مۆزەخانە و پولیس. وەگورەی لێکۆڵینەوەی سەرتایی، چەن تاوانکاریگ لە ناوەین ساعەت 9:30 و9:40 شەوەکی لەناو هۆڵەیل مۆزەخانەگە بڕیگ گەوهەر دزینە، و وەرەو شوین نادیاریگ واینە. دەرکەفت کە دزەیل وە کووڵ ماتووڕسکڵیگ هاتنە، و پاچینەیگ وەکار هاوردنی تا رەسینەسە شوینەگە، و هەڕەی بویچگ وەدەسیانەو بوی