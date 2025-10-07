بەریتانییگ و فەرەنسیگ و ئەمریکییگ خەڵات نۆپڵ فیزیا کەفێدە دەسیان
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
ئەکادیمیای شاهانەی زانستی سویدی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە خەڵات نۆبڵ فیزیای ساڵ ٢٠٢٥ دریا وە جۆن کلارکی بەریتانی و میشێل دیفۆرێتی فەرەنسی و جۆن مارتینیس ئەمریکی، جویر رێزلێنانیگ ئەرا بەشدارییە پیشەنگەیلیان لە پەرەپیدان سیستەم کۆمپیوتەر کوانتەمی سوپەرکۆندێکت.
ئەو سێ زانا سەر وە زانکۆی کالیفۆرنیان، و دیفۆرێت کە پەیوەندی وە زانکۆی یێڵەو دیرێد.
ئەکادیمیای سویدی ئاشکرا کرد کە "میکانیک کوانتەم ری وە تەنۆلکەیگ دەێد راستەوخۆ لەڕی تەیمانەیگ بجویلێد، وە وەکارهاوردن پرۆسەیگ کە وەپی ئویشن تونێلکردن".
لە بەیاننامەگە وتیش: یەکیگ لە پرسیارە سەرەکییەیل فیزیا "فرەترین قەوارەی سیستەمیگە کە بتوانێد کاریگەرییە میکانیکییە کوانتەمییەیل نشان بەێد".
دیاری کرد کە خاوەن خەڵاتەیل ئمساڵ تاقیکردن لەبان خڕیگ کارەبایی ئەنجامدامە "کە لەناوی دەرخستنە کە هەردوگ تونێلکردن میکانیکی کوانتەم و ئاست کوانتەمی وزە لە سیستەمیگ ئەوەنە گەورەس کە توانریەێد وە دەس بگیریەێد".
ئەکادیمیاگە وتیش: سێ خاوەن خەڵاتەگە پویل خەڵات ١١ ملیۆن کرۆن سویدی (نزیکەی یەک ملیۆن و ١٠٠ هەزار دۆلار) بەشەو کەن. خەڵاتەیل لە رسوومەیلیگ لە شار ستۆکهۆڵم لە رووز ١٠ی کانوون دویەم، کە ساڵڕووژ مردن ئەلفرێد نۆبڵ دامەزرێنەر خەڵاتەگەس پیشکەش کریەن.
سەرکەفتنەیل کلارک و دیڤۆرێت و مارتینیس وەردەوامن لە رەوت ئی دویاییە لە خەڵات نۆبڵ ئەرا رێزلێنان لە توێژینەوەیل کە فیزیای تیۆری وەگەرد وەکارهاوردن تەکنەلۆژیای پیشکەفتگ تێکەڵ کەێد، وەتایبەتی لە بوارەیل ماددە کوانتەمییەیل و کۆمپیوتەر فرە تاونادار.