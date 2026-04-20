بەرزەوبوین نەفت زوور خەێدە بان بازاڕەیل جەهانی لە ناوڕاس

شەفەق نیوز - بەغداد

نرخەیل نەفت جەهانی وە شیوەی وەرچەویگ بەرزەو بوین، لە وەختیگ گریەبەسە دویاخریاگەیل ئەرا تیرەیل دانەو دویا، وەگەرد وەردەوامبوین گرژییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس و هیشتن جویلەی بارهەڵگری وە سنوورداری لەڕی گەروو هورمز، وەگەرد مەنین ئومیدەیلیگ وە رەسین ئەرا رێککەفتنیگ کە ئاڵووزییەگە کەمەو بکەێد.

گریەبەسەیل خاو برێنت بەرزەوبوینیگ وە نزیکەی 5% توومار کردن تا بڕەسنە نزیکەی 95 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەختیگ گریەبەسە دویاوەختەیل ئەرا پێوەر ستاندارد ئاند پورز 500 وە ریژەی 0.6% داوەزیان، و گریەبەسە ئەوروپییەیلیش دانەو دویا.

لە وەرانوەر ئەوە، بازاڕەیل ئاسیایی نەرمییگ ریژەیی نیشان دان، کە نشانەی تیرەیل لە بڕیگ لە دەوڵەتەیل قازانج وەدەس هاوردن، وە پاڵپشتی گەشبینی بەرهەکارەیل وە توانای کۆنترۆڵکردن قەیرانەگە و نەچگنی وەرەو رۊوەڕۊبوینیگ فراوانتر.

ئی جویلەیلە لە سای گومانەیلیگ تیەن کە دەور وەردەوامبوین وسانن تەقە دەن، تایبەت دۊای بەرزەوبوین گرژییە سیاسی و سەربازییەیل، کە بویە مدوو زیایکردن هوشیاری لە بازاڕەیل جەهانی.

هەرلیوا، بازاڕەیل قەواڵەیل وەدویاچگن وەخوەیانەو دین، وەگەرد بەرزەوبوین قازانجەیل قەواڵەیل خەزنەی ئەمریکی ئەرا ماوەی 10 ساڵ وەرەو نزیکەی 4.26%، وەگەرد ئارامییگ ریژەیی لە ئاست دۆلار لە وەرانوەر دراوە سەرەکییەیل.

بەرهەمکارەیل چەوەڕی پەرەسەنین رەوشەیل لە ناوچەگە لە ماوەی رووژەیل بانان کەن، تایبەت ئەوەگ پەیوەندی وە جویلەی دەریاوانی لە گەروو هورمز دیرێد، لەوەر ئەو کاریگەرییە کە لەبان دابینکردن وزە و بازاڕەیل جەهانی دیرێد.

بڕیارە داتایەیل هەڵاوسان بەریتانی و فرووشتنەیل تاکەکەسی ئەمریکی و شمارەیل پێوەر وەڕیەوەبەرەیل سەنین ئەوروپی لە ماوەی هەفتەگە دەرچن، وەگەرد ئەوە کە فتراق بازاڕەیل وە شێوەیگ گەورە کەفتنەسە بان بارهەڵگری لە کەنداو.