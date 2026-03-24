بەرزەوبوین نرخ نەفت وەگەرد زیایبۊن رخداری بڕیان دابینکردن و دژایەتی قسەیل واشنتۆن و تاران

نرخ نەفت، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەو بۊ وە پاڵنەر ترس لەباوەت دابینکردن جیهانی، لە سای وەردەوامی تیژی لە ناوچەی کەنداو و دژایەتی قسەیل ناوەین وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیران دەربارەی بویین دانوسەنین لە ناوەین هەردوگ لا.

نەفت خاو "برێنت" نزیکەی 4٪ بەرزەو بۊ و رەسیە فرەتر لە 103 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە خود وەخت نەفت خاو "تێکساس" ئەمریکی وە خود ریژە بەرزەو بۊ، یەیش دویای رووژیگ لە زەرەد تونیگ ک فرەتر لە 10٪ بوی.

ئی بەرزەوبوینە دویای ئەوە تیەێد ک ئیران هەر چەشنە دانوسەنینیگ وەگەرد وڵاتە یەکگرتگەیل درووزن کرد، ک یەیش دژ وە قسەیل سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپە ک باس رێککەفتن سەرەکی" و ئەگەر رەسین وە رێککەفتن نزیک کردۊد.

شارەزاێەیل مەزەنە کەن ک بڕیار واشنتۆن ئەرا دویاخستن کوتان دامەزراوەیل وزەی ئیران، وە وەختانە "ریکارەیل جەنگ" لەبان نرخەیل کەمەو کرد، بەڵام رخەگە هێمان مەنیە، وەتایبەت وەگەرد وەردەوامی هەڕەشەیل ئەرا بان ئاسایش دەریاوانی لە تەنگەی هورمز، ک نزیکەی پەنج یەک دابینکردن نەفت و غاز جیهان لەناوی رەد بوود.

مەزەنەیل نیشان دەن ک هاتێ نرخەیل لە ئاستیگ بەرز بمێننەو، وەگەرد ئەگەر رەسین نەفت برێنت وە ئاست فرەتر ئەگەر بریان دابینکردن وەردەوام بوود، وەتایبەت ئەگەر بەسانن تەنگەگە ئەرا ماوەیگ درویژتر بکیشێد.

لە وەرانوەر ئەوە، ئەمریکا تەقەلا دەێد ئەرا کەمکردن فشار لەبان بازاڕ وە ری ریکارەیل وەختانە، لە وەختیگ لایەنە ناودەوڵەتییەیل مینەی ئەگەر وەکارهاوردن یەدەگ ستراتیژی کەن ئەرا کەمکردن کاریگەری قەیرانەگە.

شارەزایەیل بەش وزە دووپات کەن ک بازاڕەیل لە ماوەی بانان کەفنە وەر ئاڵشتکاری تون، وەگەرد چەوپووشیکردن لە هەر ئاڵشتکارییگ سیاسی یا مەیدانی ک هاتی کاریگەری بخەێدە بان تەکان نەفت جیهانی.