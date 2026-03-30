‏بەرزەوبوین کەمیگ تەڵا وەگەرد داوەزیان نرخ دۆلار و داوەزین ئومیدەیل کەمکردن سوود

‏شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏نرخەیل تەڵا وە شیوەیگ کەم، ئمڕوو دوشەممە، بەرزەو بوی وە پاڵپشتی داوەزیان دۆلار، لە وەختیگ کە دەسکەفتەیل وە سنوورداری مەنن وەگەرد کەمەوبویین مەزەنەیل کەمکردن نرخ سوود ئەمریکی لە ئی ساڵە.

‏تەڵا دەسوەجی بەرزەوبوونیگ وە رێژەی 0.3% توومار کرد و رەسیە 4505.86 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، هەروەسا گرێبەسەیل ئاییندەی ئەمریکی ئەرا رادەسکردن لە مانگ نیسان وە رێژەی 0.3% بەرزەوەوبوی و رەسیە 4535.80 دۆلار.

‏ئی بەرزەوبوینە لە وەختیگ تێد کە تەڵا رویوەروی فشار بویە، چوینکە نرخەگەی وە زیاتر لە 14% لە سەرەتای ئی مانگەو داوەزیە، ئیە گەوراترین داوەزیانە لە ساڵ 2008ـەو.

‏لە لای ترەک، بەرزەوبوین نرخەیل وزە، وە تایوەت نەفت، دەور داشت لە زیادەوبویین رخداریەیل هەڵاوسان، کە ئیەش ئەگەرەیل کەمکردن نرخ سوود لە لایەن ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی کەمەو کرد.

‏هەروەسا بەرزەوبوین دۆلار لە ماوەی وەرین بویە هووکار فشار خستنە بان تەڵا، هەرچەن لە ئی دواییە داوەزیە، لە وەختیگ کە مامەلەکارەیل لێوا نوڕن کە دەرفەتەیل کەمکردن سوود لە ئی ساڵە یەکجار کەمبویە.

‏کانزایەیل ترەکیش بەرزەوبوین وە خۆیانەو دین، نوقرە وە رێژەی 0.8% بەرزەو بوی و رەسیە 68.67 دۆلار، و پلاتین وە رێژەی 2.5% بەرزەو بوی و رەسیە 1909.45 دۆلار، لە وەختیگ کە پالادیۆم وە رێژەی 3.2% زیای بوی و رەسیە 1420.63 دۆلار.