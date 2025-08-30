بەرازیل بڕ 30 ملیۆن دۆلار غەرامەی فۆلکس فاگن دەێد وە مدوو قۆرغکردن کراکارەیل

شەفەق نیوز ــ بەرازیلیا

دادگای کارکردن بەرازیل، فەرمان دەرکرد کومپانیای فۆلکس فاگن بڕ 165 ملیۆن ریال بەرازیلی قەرەبوو بيەێد (نزیکەی 30 ملیۆن دۆلار)، لەدویای چەسپانن ئەوەگ سەدان کراکار لە ساڵ هەفا و هەشتایەیل سەدەی گوزەشتە لە بوسانسگ کە کمپانیاگە خاوەنداریەتیی کردیە تویش ئەزیەتداین هاتنە کە وە "کۆیلایەتی هاوشێوە" وەسفکریانە.

نوێنەرایەتی گشتی کراکارەیل ئاشکرایکرد، سزاگە گەپترین جویر قەرەبوودانە لە مێژوو وڵاتەگە، دیاریکرد لێکۆڵینەوەیل لەساڵ 2019ەو دەسوەپی کردیە لەدویای ئەوەگ دەسڵاتدارەیل بەڵگەنامەیگ لە قەشەیگ ناوچەگە وەرگرد کە وەدویاچگن ئەرا دۆسیەگە کریابوی، وەرجە ئەوەگ لەساڵ 2024 کومپانیاگە رویوەروی توومەت بوود.

وپای دۆسیەی کەیسەگە، نزیکەی ٣٠٠ کراکار لە ویلایەت پارا لە باکوور ئەمریکا لە ناوەین ساڵەیل ١٩٧٤ تا١٩٨٦ وە گرێبەست نایاسایی ئەرا بڕین دارسانەیل و ئیوەتکردن ئاژەڵ دامەزریانە، بەڵگەنامەیل دەریخسنە ئاو کراکارەیل لەژیر چەودێری پاسەوانی وە چەکەو بوین، لە ماڵەیل سەرەتایی زندگیکردنە و کەمی خوەراک داشتنە، وەگەرد ناچارکردنیانیان مەنن لە بووسانەگە وە شیوەی بە "کۆیلایەتی قەرز" ، وەبی هویچ چەودێریگ پزیشکی تەنیانەت تویشبویەیل وە مەلاریاش.

نویسنگەگە دووپاتکرد، ئێ پێشێلکاریەیلە "گەپترین حاڵەت ئیستغلالکردن کار زۆرەملە لە مێژووی مۆدێرن لە بەرازیل" دانرێد.