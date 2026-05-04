بیتکۆین لە 80 هەزار دۆلار رەد کەێد ئەرا یەکەم جار لەماوەی 3 مانگ

نرخ بیتکۆین وە ریژەی 2.7% لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە بەرزەو بوی، وە رەدکردن وەربەس 80 هەزار دۆلار، وەپای داتایەیل سەنین و فرووشتن.

و وەپای سەکوو "باینانس" - گەورەترین سەکوو ئەرا فرووشتن و سەنین دراوە دیجیتاڵەیل - لە روی قەوارەی مامەڵەکردن وت: نرخ بیتکۆین وە ریژەی 2.7% لە ماوەی 24 سەعات بەرزەو بوی تا بڕەسێدە 80,200 دۆلار ئەمریکی لە ماوەی چەن سەعات کەم گوزەشتە.

یەیش یەکەمین جارە کە نرخەگە لە وەربەس 80 هەزار دۆلار رەد کەێد لە 31 یەنایەر / کانوون دۊەم گوزەشتەوە.