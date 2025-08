بی بی سی هاوبەشیی وەرد شەفەق نیوزەو فراوانەو کەێد وە باوترین بوداکاستی وە زوان ئینگلیزی

شەفق نيوز/ بەغداد- دوبەی- لەندەن

دەزگای ئێزگەی بەریتانی (BBC) فراوانکردن هاوبەشی ستراتیژیی وەرد شەفەق نیوز راگەیان، وە پەسەنکردن سەکوو ئینگلیزی ئەرا ئاژانسەگە ئەرا وەکارخستن وەناوبانگترین و گرنترین بەرنامەیل دەنگ "بودكاست" لە ناوچەی عەرەبی و ناوچەگە.

ئی فراوانکردنە تیەێد تا رەهەند نوویگ ئەرا پەیوەندی بەرز ناوەین ئی دوو دامەزراوە دروس بکەێد، کە ری ئەرا جەماوەر شەفەق نيوز واز بوود تا بڕەسنە کتاوخانەیگ دەوڵەمەن لە بەرهەم BBC مە بودكاستاتەیل جیهانییگ خانانی جویر World of Secrets وThe Lazarus Heist وGood Bad Billionaire و13 Minutes to the Moon وThe Global Story، ئەوەیش لەناو بەشیگ دەنگی نوو لەبان سایت شەفەق نیوز وە زوان ئینگلیزی.

باوەتەیل ئی زەنجرەیەیل دەنگی هەمەڕەنگە لە لێکۆڵینەوەیل قویل، و میژوو سیاسی، و تەکنەلۆژیا، و چیرووکەیل سەرکەفتن و شکستهاوردن ئەرا خاوەن کاروبارەیل و ناودیارەیل، کە هیلێد بوودە یەکیگ لەو بەرنامەیل کە فرەترین ژنەفتن دیرن، و فرەترین کاریگەری لە جیهان دیرن.

ئی گامە درویژەداینە ئەرا ئەو رێککەفتن هاوبەشیە کە وەرجەیە ناوەین ئی دوو دەزگا واژوو کریاس، کە یەکەمە لەی جویرە ئەرا سایتیگ خەوەری عراقی، و بوودە خاوەن بڵاوکردن باوەتیگ لە بەرهەم "BBC نيوز عەرەبی" لەبان سەکوو شەفەق نیوز، و ئی هاوبەشیە خوازێد رەسین ئەرا باوەت راگەیانن باوەڕداریگ پیشکەش بکەێد کە خزمەت جەماوەری بکەێد، لەبان سەکوویگ کە ئامادەبوین و کاریگەری دیرێد.

وەرپرسیگ لە BBC: وت: جویر دەزگایگ پەخشکردن گشتی، کار ئەرا خزمەت بی بی سی نیوز جیهانی کار کەێد ئەرا رەسین وە جەماوەر وە ڕاستەوخۆ و لەڕی هاوبەشیەیل ستراتیژی، کارکردن وەرد شەفەق نیوز مارکەیگ بازرگانی بەرزیگە، پشتگیری لە ستراتیژییەتمان ئەرا رەسین کەێد، و ئی هاوبەشیە ری وە خزمەتکردن ناوەڕۆک بی بی سی جیهانی خاوەن بڕوایی و خوەیسەری کەێد ئەرا جەماوەریگ هەمەڕەنگ لەناو عراق و ناوچەگە وەگشتی.

لەلای خوەییش، ئاژانس شەفەق نیوز پیشوازی لەی گامە کرد و وە دووپاتکردن لەبان براوەی دەزگایەیل راگەیانن جیهانی وە پایەی ئاژانسەگە زانستەی جویر سەرچەوەیگ بڕواپیکریای و کاریگەر، و لە بەیاننامەیگ وت: ئی هاوبەشیە گەشەکردنیگ ستراتیژیە لە نووڕین ئیمە ئەرا بڵاوکردن ناوەڕۆک کارلیکی و زانستی، هەمیش دەرفەت رەسین ئەرا ناوەڕۆک دەنگییگ وەپییان دەێد وە کواڵیتی بیوینەیگ لە ناوچەگە.