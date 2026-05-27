بڕیانیگ کە 88 رووژ لە ئیران وەردەوام بوی کۆتایی تێد.. پەردەپشت دریژترین گووشەگیری دیجیتاڵی لە میژوو هاوچەرخ

جادەی ئیرانی هەناسەیگ ئارام کیشا دۊای 88 رووژ لە گووشەگیری دیجیتاڵی تەواو، لە وەختیگ خزمەتگوزاری ئینتەرنێت جیهانی دووارە دەس وە هاتن کرد لە کڕەیل و تەلەفۆنەیل، تا وەیجۊرە لاپەڕەی دریژترین و سەیرترین ماوەی بڕیان تووڕەگە بخەفنێد کە جیهان لە میژوو هاوچەرخ وەخوەی بوینێد.

توەڕ جیهانییەگە دەسکردە گلەوخواردن وە یەواشی و وە شیوەیگ پلە وە پلە ئیوارەی دۊکە سێشەممە (26 ئایار / مایۆ 2026)، و ئمڕوو چوارشەممە فرەی کۆمپانیايەیل پەیوەندی و دابینکەرەیل تەلەفۆنەیل بیوایەر و کڕە زەمینییەیل لە ئیران پەیوەندی خوەیان وە سیستەم ناودەوڵەتیی وە تەواوی گلەو دان.

بڵویزەی جەنگەگە و مەنن لەناو "تووڕ ناوخۆیی"

بەشەیل ئی قەیران بیپیشینە لە 28 شوبات / فێبرایەر گوزەشتە دەسوەپی کرد؛ وەگەرد سەرەتای پەلامارەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لەبان ئیران و هەڵگیرسانن جەنگ، دەسەڵاتەیل پەلە کردن لە بڕین وڵاتەگە لە ئینتەرنێت دەیشتەکی وەجۊر ریکاریگ ئەمنی و سەربازی تون، و تەنیا وەگەڕخستن ئەوەگ وە "ئینتەرنێت نیشتمانی" ناسیاس کە لە جیهان جیا کریاگەسەو بڕیەو.

باوجی سەیریی لە باوەتەگە، کە دەریگ فراوان ئەرا رەخنەیل تون و مشتومڕ لەناو ناوەندەیل ئیرانی واز کرد، ئەوە بوی کە جەنگەگە دۊای 40 رووژ تەنیا لە هەڵگیرساننی کۆتایی هات و وسانن تەقەکردن راگەیانیا، باوجی بڕیار بڕینەگە وەپای بڕیاریگ لە وەرپرسەیل ئەرا ماوەی 48 رووژ ترەک دۊای ئارامییەگە وەردەوام بوی، کە یەیش جویلەی بازاڕەیل و جومگەیل ژیان رووژانە پەک خست.

پشتپەردەی بڕیار گلەوداینەگە

وازبوین دیجیتاڵی ئیرانی لە کۆتایی هات، دۊای گردەوبوین دەسەی تایبەت رێکخستن و ئاراستەکردن فەزای مەجازی وە سەرۆکایەتی محمد رەزا عارف، لە وەختیگ بڕیارەگە دریا ئەرا گلەوداین کارەیل ئەرا باریگ ئاسایی خوەیان، و سەرۆک کۆمار وەزارەت پەیوەندییەیل لە هەڵگردن کوتوبەندە هونەریەیل کوتپڕ و دەسکردن وە بەسانن تووڕەگە ئاگادار کرد.

هەرچەن دەسپیچگە فەرمییەیل لە دریژایی سێ مانگ گوزەشتە لە دەورگرد هووکارەیل ئەمنی و رێڕەو جەنگەیل گەردین، ئی ئەزموونە دریژ و سەختە ئیران ئەرا ماوەیگ دریژ خەێدە ژیر هۊردبین چەودیارەیل و شارەزایەیل، وەجۊر یەکەم تاقیکردن راسگانی و کرداری لە جیهان ئەرا گووشەگیرکردن دەوڵەتیگ وە تەواوی لە سیستەم دیجیتاڵی ناودەوڵەتی لە وەخت جەنگەیل.