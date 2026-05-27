بڕیانیگ کە 88 رووژ لە ئیران وەردەوام بوی کۆتایی تێد.. پەردەپشت دریژترین گووشەگیری دیجیتاڵی لە میژوو هاوچەرخ

2026-05-27T08:45:30+00:00

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

جادەی ئیرانی هەناسەیگ ئارام کیشا دۊای 88 رووژ لە گووشەگیری دیجیتاڵی تەواو، لە وەختیگ خزمەتگوزاری ئینتەرنێت جیهانی دووارە دەس وە هاتن کرد لە کڕەیل و تەلەفۆنەیل، تا وەیجۊرە لاپەڕەی دریژترین و سەیرترین ماوەی بڕیان تووڕەگە بخەفنێد کە جیهان لە میژوو هاوچەرخ وەخوەی بوینێد.

توەڕ جیهانییەگە دەسکردە گلەوخواردن وە یەواشی و وە شیوەیگ پلە وە پلە ئیوارەی دۊکە سێشەممە (26 ئایار / مایۆ 2026)، و ئمڕوو چوارشەممە فرەی کۆمپانیايەیل پەیوەندی و دابینکەرەیل تەلەفۆنەیل بیوایەر و کڕە زەمینییەیل لە ئیران پەیوەندی خوەیان وە سیستەم ناودەوڵەتیی وە تەواوی گلەو دان.

بڵویزەی جەنگەگە و مەنن لەناو "تووڕ ناوخۆیی"

بەشەیل ئی قەیران بیپیشینە لە 28 شوبات / فێبرایەر گوزەشتە دەسوەپی کرد؛ وەگەرد سەرەتای پەلامارەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لەبان ئیران و هەڵگیرسانن جەنگ، دەسەڵاتەیل پەلە کردن لە بڕین وڵاتەگە لە ئینتەرنێت دەیشتەکی وەجۊر ریکاریگ ئەمنی و سەربازی تون، و تەنیا وەگەڕخستن ئەوەگ وە "ئینتەرنێت نیشتمانی" ناسیاس کە لە جیهان جیا کریاگەسەو بڕیەو.

باوجی سەیریی لە باوەتەگە، کە دەریگ فراوان ئەرا رەخنەیل تون و مشتومڕ لەناو ناوەندەیل ئیرانی واز کرد، ئەوە بوی کە جەنگەگە دۊای 40 رووژ تەنیا لە هەڵگیرساننی کۆتایی هات و وسانن تەقەکردن راگەیانیا، باوجی بڕیار بڕینەگە وەپای بڕیاریگ لە وەرپرسەیل ئەرا ماوەی 48 رووژ ترەک دۊای ئارامییەگە وەردەوام بوی، کە یەیش جویلەی بازاڕەیل و جومگەیل ژیان رووژانە پەک خست.

پشتپەردەی بڕیار گلەوداینەگە

وازبوین دیجیتاڵی ئیرانی لە کۆتایی هات، دۊای گردەوبوین دەسەی تایبەت رێکخستن و ئاراستەکردن فەزای مەجازی وە سەرۆکایەتی محمد رەزا عارف، لە وەختیگ بڕیارەگە دریا ئەرا گلەوداین کارەیل ئەرا باریگ ئاسایی خوەیان، و سەرۆک کۆمار وەزارەت پەیوەندییەیل لە هەڵگردن کوتوبەندە هونەریەیل کوتپڕ و دەسکردن وە بەسانن تووڕەگە ئاگادار کرد.

 هەرچەن دەسپیچگە فەرمییەیل لە دریژایی سێ مانگ گوزەشتە لە دەورگرد هووکارەیل ئەمنی و رێڕەو جەنگەیل گەردین، ئی ئەزموونە دریژ و سەختە ئیران ئەرا ماوەیگ دریژ خەێدە ژیر هۊردبین چەودیارەیل و شارەزایەیل، وەجۊر یەکەم تاقیکردن راسگانی و کرداری لە جیهان ئەرا گووشەگیرکردن دەوڵەتیگ وە تەواوی لە سیستەم دیجیتاڵی ناودەوڵەتی لە وەخت جەنگەیل.

