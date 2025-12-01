‏بتکۆین ئەرا کەمتر لە 86 هەزار دۆلار داوەزی لە ناوەین قەتیسبوین وەبەرهێنەرەیل

‏‏شەفەق نیوز – وەدویاچگن

‏پویل دیجیتاڵییەیل، ئمڕوو دووشەممە داوەزیان تون و خێرایگ وەخوەیەو دی، کە دووارە گورجیگ وەخشیە شەپول فروشتن کە لێوار دەرکەفێد لە رووژەیل گوزەشتە ئارامەوبوێد.

‏بتکۆین لە وەخت مامەڵەیل سەرەتای ئاسیا، تا 6% داوەزی و رەسیە 86 هەزار دۆلار، ئێزەر،

‏زیاتر لە 7% پاشەکشە کرد و داوەزی ئەرا خواړ 2800 دۆلار،سۆلانایش وە رێژەۍ 7.8%.

‏کەمەوبوین پەستانەیل فروشتن هەفتەی وەرین ریگەدا وە پویل دیجیتالی بڕیگ دەسکەفتی گلەودا، دوارە و ئەرا بەرزەوبوین بان 90 هەزار دۆلار وەرجە ئەوەگ دوارە داوەزێد.

