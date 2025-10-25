‏بازاڕ عراقی پیشوازی لە کارەیل دەسڕەنگینی لە ئیلام فەیلی کەێد

2025-10-25T17:13:31+00:00

شەفەق نیوز ـ ئەڵگەردان تایوەت

‏وەڕێوەبەر گشتی میرات رووشنهویری پارێزگای ئیلام ەیلی فەرزاد شەریفی، ئمڕوو شەممە، هونەرمەن و دەسڕەنگینەیل پارێزگاگە بەشدارن لە چورەمین پێشانگا و بازاڕ هەفتانەی  شار کوت لە عراق، لەریەو بەرهەمەیلیان نیمایش کەن و کارەیل دەسڕەنگینی ئیلام وە سەردانکەرەیل عراقی ناسنن.

‏وەپای راپۆرتیگ ئاژانسیگ ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانن ئەرای کردیە، شەریفی وت: "دەسڕەنگینەیل و هنەرمەنەیل پیشەیل دەسی لە پارێزگاگە وە ئامانج ناسانن توانایەیلیان و فراوانکردن بازاڕ هەناردەکردنە لە چوارەمین پێشانگای کارەیل دەسڕەنگی شار کوت لە پارێزگای واست لە عراق، هەمیش ئامادەکردن بازاڕیگ هەفتانەس ئەرا شارەگە.

‏وتیش: "چوارەمین پێشانگای دەسڕەنگینی لە شار کوت، وە بەشداری کۆمەڵیگ هونەرمەن و دەسڕەنگینەیل ئیلامی دانریا، بەرهەمهێنەرەیل ناوخوەییوە گەرمیەو وەلایەن سەردانکەرەیل عراقی پیشوازی لە لیانکریا لەری نمایشکردن بەرهەمیل جیاوازیان".

‏دووپاتکرد "پیشەنگاگە لە سنوور بازاڕ هەفتانە دانریا ودەرفەتیگە ئەرا شارەزابوین لە توانا هونەری و رووشنهویرەیل ئیلام، و درویژەداین ریگەی ئەوزەڵداین وە دەسمیەتی ئابووری و رووشنهویری ناوەین دوو پارێزگای سنووری  لە ئیران وعراق".

