ئایا واشنتۆن مووشەکەیلی لە جەنگ ئیران تەواو کردگە؟
شەفەق نیوز- وەدویاچگن
سەرچەوەیلیگ ئاگادار ئاشکرا کردن کە سوپای ئەمریکی فرەی پشتدەسەی خوەی لە مووشەکەیل دۊرمەودای فرە ورد وەکار هاوردگە لە ماوەی ئەو جەنگە کە وەرجە پەنج مانگ دژ وە ئیران هەڵسایە، ئەوەگ رخەیل لەناو ئیدارەی ئەمریکی دروس کردگە لەبارەی ئامادەبۊن هیزەیل ئەرا هەر جەنگیگ هاتگ، وە تایبەت وەگەرد رووسیا و چین.
سەرچەوەیل، وەپای ئاژانس "رۆیتەرز" وتن کە ویلایەتە یەکگرتگەیل "نزیکەی گشت مووشەکەیل ئەتاکمز و مووشەکەیل پریزم" زەمینی دۊرمەودا خەرج کردگە، لە وەختیگ سەرچەوەیگ ترەک دیاری کردەو کە فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی بەشیگ لەو کەمایەتییە پڕەو کردگە لەڕی کلکردن تەقەمەنییەیل لە یەدەگەیل سەربازی ئەمریکی لە ناوچەیل ترەک لە جەهان.
سەرچەوەیل زیای کردن کە تەواوبۊن ئی تەقەمەنییەیلە هیشت وەرپرسەیل سەربازی هوشداری بیەن لە کەمەوبۊن توانای ریگریکردن، و دەسنشانکردن ئەوە کە مووشەکەیل ئەتاکمز رۆڵیگ سەرەکی لەناو جەنگ ئۆکرانی دی، لە وەختیگ مووشەکەیل پریزم نوێنەرایەتی نەوەیگ نووتر کەن کە واشنتۆن پشت وەپی بەسێد لە هەر جەنگیگ هاتگ وەگەرد چین.
وەپای سەرچەوەیل، گفتوگۆیل لەناو ئیدارەی سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە هوشدارییەیل لەبارەی وەردەوامبۊن ئۆپراسیۆنە سەربازییەیل دژ وە ئیران لە سای کەمەوبۊن یەدەگەیل چەکە وردەیل وەخوەی دی، ئەوەگ لەبان گفتوگۆیل پەیوەندیدار وە فراوانکردن پەلامارەیل رەنگ داەو.
لە وەرانوەر ئەوە، کۆشک چەرمگ بویین قەیرانیگ لە پشتدەسەیل رەت کرد، و لە زوان ترەمپەو وت: ویلایەتە یەکگرتگەیل "تەقەمەنییەیل فرە زیاتر لە هەر دەوڵەتیگ ترەک لە جەهان دیرێد"، و دووپات کرد کە کۆمپانیا پیشەسازییەیل وەرگری ئەمریکی ئیسە تەقەمەنییەیل وە ئاستەیل پەیمانەیی بەرهەم تیارن و وەردەوامن لە فراوانکردن توانای بەرهەمهاوردنیان.
لەلای خوەیەو، شۆن بارنێل، قسەکەر وەناو وەزارەت وەرگری ئەمریکی (پێنتاگۆن)، وت کە سوپای ئەمریکی "گشت ئەوەگ هەوجەس ئەرا جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنەیل لە وەخت و شۊنیگ کە سەرۆک هەڵیوژنێد دیرێدەی"، و دووپات لە وەردەوامبۊن دابینکردن چەکخانەیگ فراوان ئەرا مقیەتیکردن لە بەرژەوەنییە ئەمریکاییەیل کرد.
"رۆیتەرز" باس لەوە کرد کە شیەوکەرەیل هاوڕان لەبان بەرزەوبۊن بەرهەمهاوردن بڕیگ لە جۊرەیل تەقەمەنی، وەلی هوشداری دەن لەوە کە ئاست پیشەسازی ئیرنگەیی شایەت بەس نەوود ئەرا پڕەوکردن وەکارهاوردنەگە لە ئەگەر هەڵسایین جەنگیگ دریژماوە.
هەرلیوا، سەرچەوەیل وتن کە سەرکردە سەربازییەیل لە ماوەی چەن هەفتەیگ هوشداری دانە ترەمپ لە کەمەوبۊن پشتدەسەی سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی، و لە سەرەتاییانەو مووشەکەیل پاتریۆت و ساد، لە وەختیگ راپۆرتیگ دەرچگ لە ناوەند لێکۆڵینەوە ستراتیژی و ناودەوڵەتییەیل نیشان دا کە ویلایەتە یەکگرتگەیل نزیکەی 65٪ لە مووشەکەیل پاتریۆت وەرگریکار وەکار هاوردگە لەناوەین شوبات/ فێبریوەری و تەمموز/ یۆلیۆ، لە وەختیگ یەدەگ مووشەکەیل ساد وە کەمتر لە 38٪ کەمەو بۊە وە وەراورد وەگەرد سەرەتای جەنگەگە.
راپۆرتەگە زیای کرد کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هەمیش نزیکەی نیمەی پشتدەسەی جەهانی خوەی لە مووشەکەیل تۆماهۆک وەکار هاوردگە لەوەخت هەڵسایین جەنگەگەو، وەگەرد ئەوەیش رۆیتەرز نەتۊنست وە شیوەیگ سەروەخوەی ئی رێژە پشتڕاس بکەێدەو.