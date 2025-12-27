کەی ژیان لە بان زەوی رەسێدە پایان؟.. ناسا وەڵام دەێد

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

ئاژانس ناسا مەزەنەی مەوقەی کۆتایی ژیان لەبان ئەسارەی زەوی کرد، هەرچەن مەوقەی دویریگە، وەلێ ئاڵشتبویەیل فرەیگ لە وەختیگ زویتر لەبان زەوی بوون، نوقڵانەی نزیکەوبوین کۆتایی ژیان دەن.

چەنای چەنیگە ئایەم نووڕێد وەرەو ئاسمان و چارەنویس خوەی و زەوی پرسێد، ئیسەیش، وەگەرد قەیرانەیل ژینگەیی و سروشتی، ئەو پرسیارە لە بانان ژیان بان زەوی کریەێد، کە ئایا مینەکردن شوینیگ ترەک لەی ئاسمان گەورە وەدەس کەسیگ کەفێد؟.

لەی باوەتە، تۆژینەوەی نوویگ لەلایەن ئاژانس بۆشایی ئاسمان ئەمریکی “ناسا”، وەهاوکاری وەرد زانکۆی توهۆی ژاپۆن، سیناریۆییگ درویژماوە ئەرا پایان ژیان لەبان زەوی ئاشکرا کرد، ئەوەیش وە ووکارهاوردن کەمپیوتەرەیل مەزن، ئەرا فامستن بانان زەوی.

ژیان وەردەوامە وەلی وە مەرجەیلیگ

وەگورەی دەرئەنجامەیل، ژیان لەبان زەوی لە وەخت نزیکیگ تەواو نیەوود، کە مەزەنە کریەێد تا ملیارا ساڵ ئایندە وەردەوام بوود، وەگەرد مەزەنەیل ئەوە کە کۆتایی تەواوی کەفێدە دویای نزیکەی یەک ملیار ساڵ، واتە لە ساڵ 1,000,002,021.

وەلێ هوشداری دەێد کە رەوشەیل ژینگەیی وەرجە ئەوە وە وەخت فرەیگ سەختترەو بوون، کە هیلن مەنین ئایەم لەبان زەوی سەختەو بوود، کە کەمکەم گەرمی خوەر زیایەو بوود، و زەوی سویرەو کەێد و ئاست ئۆکسجین داوەزنێد.

وتنیش: ئی ئاڵشتبویەیلە وە ناکاوەو نیەتیەن، وەلێ کەمکەم تونترەو بوون، وەلێ وەشیوەیگ کە دی گلەوخواردن نەیرن.

زانایەیل دەسنشان کەن کە چالاکیەیل ئیسەی ئایەمە جویر پیسبوین ژینگە و ئاڵشتبوین کەشوهەوا وەشیوەی گەورەیگ دەسمیەتی دەن لە زویکردن وەو ئاڵشتبوینەیلە، و وە وەختیگ زویتر هیلن زەوی وەکەڵک ژیان ناێد.