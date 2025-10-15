ئاستیگ پەیمانەیی لە گاز دووانەی ئۆکسید کاربۆن و هوشداری لە کەشوهەوا

شەفەق نيوز- وەدویاچگن

ریخریاگ ناودەوڵەتی کەشناسی لە نەتەوە یەکگرتگەیل وت: دووانەی ئۆکسید کاربۆن گەورەترین زیایبوین توومار کردیە لە وەختیگەو دەسوە پەیمانەکردن نوو کریاس لە ساڵ 1957 تا ئیس، وەمەرۆ رەسین ئاست گشت سێ گازە گەرمەیل، دووانەی ئۆکسید کاربۆن و میسان و ئۆکسید نیترۆز، وەشیوەیگ پەیمانەیی رەسینەسە ئاستەیل بەرزیگ.

لە بڵاوکردن ساڵانەی ریخریایەگە وت: دەردان وەردەوام گاز دووانەی ئۆکسید لەوەڕ چالاکیەیل ئایەم و زیایبوین ئاگر دارستانەیل وەرپرسە لەی بەرزەوبوینە، وەگەرد داوەزیان توانای لەناوبەرەیل دووانەی ئۆکسیدر جویر سیستمەیل ژینگەیی بە هشکایی و زەریایەیل، لە هەڵمژینی.

دیاری کرد کە ئەوەیش هەڕەشە کەێد کە زەوی بچوودە ناو هەڵقەی کەشوهەوای چووڵیگ.

ساڵ 2024 گەرمترین ساڵ بویە کە لە ساڵەیل وەرجەخوەی رەد کرد، وەپەی ریخریایەگە.

کە بارێت خانمە دەسمیەتیدەر سکرتێر گشتی ریخریایەگە لە بەیاننامەیگ وت: ئەو گەرمیە کە لە گاز دووانەی ئۆکسید کاربۆن و گازە گەرمەیل تیەێد رەوشەیل کەشوهەوا و دیاردەیل تون ترەک زیایەو کەێد.

وتیش: گرنگە ئی دەردانە کەمەو بکریەێد، نەک تەنیا وەخاتر کەشوهەوا، وەلێ وەخاتر ئاسایش خوەراکمان.