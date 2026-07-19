"PAK": تەهران بارگامان لە هەلێر وە فۆسفۆر چەرمگ کردیەسە ئامانج
شەفەق نیوز ـ هەولێر
حیزب ئازادی کوردستان ئۆپۆزیسیۆن ئیران PAK، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد بارەگاگەی لە هەولێر وە "فسفۆر چەرمگ" کریاسە ئامانج وەلایەن ئیران.
حیزبەگە لە بەیاننامەیگی وت:کۆمان ئیسلامی ئیران لە پەلامارە درۆنیەیلی شەوکی ئمڕوو وەبان بارەگامان، تەقەمەنی تێکلا وە فسفۆر چەرمگ وەکار هاوردیە".
وتیش: " وە پشت بەسان و ئیسفاکردن و وشکنین حالەتەگە 9 پێشمەرگە ئمڕوو زەخمداربوین، وەگەرد هیزگردن ئاگر فراوانیگ لە ژینگە و ئەو شوینە کە کریاسە ئامانج، ئەو چەکەیلە لەێ پەلامارە وەکارهاوریاس بریتی بویە لە فسفۆر چەرمگ".
دووپاتکرد، یە تەنیا تاوانیگ نییە، بەلکم پێشلکاری بنەمایەیل یاسای ناودەوڵەتیی مرۆییە لە وەخت جەنگ، وەکارهاوردن ئەو تەقەمەنیەیلە بوودە مدوو سزیان ئایەم و شیوانن ژینگە پیچەوانەی بنەما مرۆییەیل و ئەرکە ناودەوڵەتییەیل وڵاتەیلە"، و داواش لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد "رێگە نەدەن ئێ تاوانە بی وەڵام بمینێد".
داواش لە ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی، ئەنجومەن مافەیل مرۆڤ سەر وە نەتەوە یەکگرتگەیل، لیژنەی ناودەوڵەتی خاچ سوور، و گشت دەزگا و دامەزراوە ناودەوڵەتییەیل پەیوەندیدار کرد، رێکارە یاساییەیل پێویست بگرنە وەر ئەرا سزادان کۆمار ئیسلامی ئیران.
دیاریکرد "چەوەڕێ کرێد حکومەت عراق و حکومەت هەرێم کوردستان، لە پێناو وەرگری لە ئاسایش و ماف هاووڵاتییەیلیان و سەلامەتی ژینگەگەیان، رووبەڕووی ئێ دەستدرێژی و پەلامارە سەربازییەیل ئیران بوون".