‏"PAK": تەهران بارگامان لە هەلێر وە فۆسفۆر چەرمگ کردیەسە ئامانج

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏حیزب ئازادی کوردستان ئۆپۆزیسیۆن ئیران PAK، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرایکرد بارەگاگەی لە هەولێر وە "فسفۆر چەرمگ" کریاسە ئامانج وەلایەن ئیران.

‏حیزبەگە لە بەیاننامەیگی وت:کۆمان ئیسلامی ئیران لە پەلامارە درۆنیەیلی شەوکی ئمڕوو وەبان بارەگامان، تەقەمەنی تێکلا وە فسفۆر چەرمگ وەکار هاوردیە".

‏وتیش: " وە پشت بەسان و ئیسفاکردن و وشکنین حالەتەگە 9 پێشمەرگە ئمڕوو زەخمداربوین، وەگەرد هیزگردن ئاگر فراوانیگ لە ژینگە و ئەو شوینە کە کریاسە ئامانج، ئەو چەکەیلە لەێ پەلامارە وەکارهاوریاس بریتی بویە لە فسفۆر چەرمگ".

‏دووپاتکرد، یە تەنیا تاوانیگ نییە، بەلکم پێشلکاری بنەمایەیل یاسای ناودەوڵەتیی مرۆییە لە وەخت جەنگ، وەکارهاوردن ئەو تەقەمەنیەیلە بوودە مدوو سزیان ئایەم و شیوانن ژینگە پیچەوانەی بنەما مرۆییەیل و ئەرکە ناودەوڵەتییەیل وڵاتەیلە"، و داواش لە کۆمەڵگای ناودەوڵەتی کرد "رێگە نەدەن ئێ تاوانە بی وەڵام بمینێد".

‏داواش لە ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل، ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی، ئەنجومەن مافەیل مرۆڤ سەر وە نەتەوە یەکگرتگەیل، لیژنەی ناودەوڵەتی خاچ سوور، و گشت دەزگا و دامەزراوە ناودەوڵەتییەیل پەیوەندیدار کرد، رێکارە یاساییەیل پێویست بگرنە وەر ئەرا سزادان کۆمار ئیسلامی ئیران.

‏دیاریکرد "چەوەڕێ کرێد حکومەت عراق و حکومەت هەرێم کوردستان، لە پێناو وەرگری لە ئاسایش و ماف هاووڵاتییەیلیان و سەلامەتی ژینگەگەیان، رووبەڕووی ئێ دەستدرێژی و پەلامارە سەربازییەیل ئیران بوون".

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