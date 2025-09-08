88 كار لە ئیلام فەیلی چنە ناو لیست کەلەپوور و میراتی ئیران (وینە)

شەفەق نيوز- ئەڵگەردان تایبەت

فەرزاد شەریفی وەڕیەوبەر میراتی کەلتووری لە پارێزگای ئیلام فەیلی، راگەیان کە لەناو 986 کار لە لیست نیشتمانی توومار کریانە، 88 کار لە میراتی پارێزگاگە، جویر گورانیەیل (هوورە) و (چەمەر) ومەقام (ئاغایی) و لاوەلاوەی جارانی هانە ناو ئەو لیستە.

لە راپۆرتیگ لەلایەن ئاژانس "فارس" ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، شەریفی وت: هوورە دەنگ سووزداریگ و دڵگیریگ دیرێد، و میژووی ئەرا سەردەم وەرجە ئیسلام گلەو خوەێد، وەتایبەت سەردەم زەرادەشتی.

وتیش: مەقام ئاغایی یەکیگە لەو کارەیل مۆڕاڵیە کە لە ساڵ 2010 لەناو لیست نیشتمانی توومار کریا، و ئی مەقامەیلە گورانیەیل ئەفسانەیی و رۆمانتیکی هاناوی، وەشیوەیگ رەنگیگ و سامدار لە وەخت ماڵئاواییکردن چڕیەن.

لە دەسنشانکردن رسوومەیلیگ ترەک کە لە پارێزگاگە توومار کریانە، شەریفی وت: ئاهەنگ چەمەریش لە میراتی نامادی ئیلامە، کە ئەرا مردن گەورەی ئێڵەیل کریەێد، و شەهیدەیل سەردەم سەرتای ئیسلام، و شەهیدەیل شووڕش ئیسلامی، و لەی رسوومەیلە، ئاواز دووزەلەی نەی لە کویە تیەێد، کە گیان ئایەم هیزدەێد.

وتیش: لاوەلاوەی داڵگەیلیش بەشیگە لەی میراتیە، کە جارانی گورانی ئەرا مناڵەیل بوین، و هیمان لە هویرمان و کەلتوور مەردم مەنیەسەو.

لە باوەت توومارکردن 986 کار لەناو لیست ئاسەواری نیشتمانی، شەریفی وت: لەناو ئی کارەیلە نزیکەی 88 نامادی هەس، و ئەو کارەیل ترەک جویر میراتی مادی و سروشتی و کەلەپوور وەرگریکردن پیرووز، کە لە ئیلام دەنگ میژوو لەناو کتاوەیل نیەشنەوێد، بەڵکم لە ئامێرەیل مۆسیقا جویر زوڕنا و دەنگ و ئاواز و رسوومەیل.

لە کۆتایی قسەیلی دووپاتیش کرد کە کەلتوور ئیلام لەناو دڵ کویەیلی زنیە، و لەناو دەروین مردمی، و لەناو ئاوازە نەمرەیلی.

ئەڵگەردان: ئاژانس شەفەق نيوز