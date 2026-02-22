‏61 هەزار گرێبەس دەزویرانی لە کوردستان لە ماوەی ساڵ 2025؛ سلێمانی بەرزترین و گەرمیان نزمترینە

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏دادگایەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیانن لە ساڵ گوزەشتە (2025)، زیاتر لە 61 هەزار گرێبەس دەزویرانی توومارکریانە، لە وەرانوەر نزیکەی 16 هەزار جیاوەبوین (تەڵاق) هەس، وەپای ئامارە فەرمیەیل پارێزگای سلێمانی بەرزترین رێژەی دەزویرانی و ناوچەی کەرکوک/گەرمیان نزمترین رێژە تومارکردیە.

‏وەپای ئەو ئامارەیلە لە دادگایەیل هەرێمەو دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە: "بڕ گشت مامەڵە دادوەرییە ئەنجامدریاگەیل لە ساڵ 2025 رەسیەسە 133 هەزار و 936 مامەڵە لە دادگایەیل پارێزگاگەیل هەولێر، سلێمانی، دهۆک و کەرکوک/گەرمیان، کە دیارترینیان دۆسیەیل دەزویرانی و جیاوەبوین بوی".

‏وەپای ئامارەگە " بڕ گشت دەزورانیەیل لە هەرێم کوردستان 61 هەزار و 328 گرێبەسە و کوو گشت جیاوەبوینەیل 15 هەزار و 826 حاڵەتە".

‏لە ئامارەیل دەرچگە "پارێزگای سلێمانی بەرزترین شمارەی دەزویرانی لە ساڵ 2025 توومارکردیە وە 25 هەزار و 687 پەیمانەمە، وەرانوەر وە 18 هەزار و 522 گرێبەس لە ساڵ 2024، وە زیایبوین 7 هەزار و 116 گرێبەس".

‏پارێزگای هەولێر 19 هەزار و 620 گرێبەس دەزویرانی لە ساڵ 2025 توومارکردیە، بەراورد وە 17 هەزار و 591 گرێبەست لە ساڵ 2024، وە زیایبوین دوو هەزار و 29 گرێبەس."

‏پارێزگای دهۆک "12 هەزار و 955 گرێبەس دەزویرانی لە ساڵ 2025 توومارکردیە، لە وەرانوەر 12 هەزار و 199 گرێبەس لە ساڵ 2024، وە زیایبوین 756 گرێبەس."

‏ناوچەی کەرکوک/گەرمیان «کەمترین شمارەی گرێبەسەیل دەزویرانی تومار کردیە رەسییە 3 هەزار و 66 گرێبەس لە ساڵ 2025، لە وەرانوەر وە 2706 گرێبەس لە ساڵ 2024، وە زیادبوونیگ رەسییە 360 گرێبەس".

لە باوەتەیل تەڵاق و جیاوەبوین، داتاگان "بەرزەوبوینیگ وەرچەو لە پارێزگای هەولێر نیشان دانە، کە 7 هەزار و 113 گلە لە ساڵ 2025 تومار کردیە، لە وەراوەر وە 3 هەزار و 878 لە ساڵ 2024، وە زیادبوونیگ کە رەسییە 3 هەزار و 235".

‏لە وەراوەر ئەوەگ، پارێزگای سلێمانی "کەمەوبوینیگ لە باوەتەیل تەڵاق تومار کردگە، کە رەسییە 5 هەزار و 369 لە ساڵ 2025، لە وەرانوەر وە 5 هەزار و 745 لە ساڵ 2024، وە داوەزینیگ رەسییە 376 پسای".

‏پارێزگای دهۆک 2354 تەڵاق لە ساڵ 2025 تومار کردیە، لە وەراوەر وە 2033 باوەت لە ساڵ 2024، وە زیادبوونیگ کە ڕەسییە 321 ، لە وەختیگ کە کەرکووک/گەرمیان 990 تەڵاق لە ساڵ 2025 تومار کردیە، لە وەراوەر وە 728 لە ساڵ 2024، وە زیادبوونیگ ڕەسییە 262 ".

‏لە هەمان چوارچمگ، ئامارەیل "تومارکردن 107 ژن خوازین دویەم دویای وەرگردن رەزامەنی دادگا لە ساڵ 2025 نیشان دانە، کە وەی جۊرە بەشەو بوینە: 42 لە هەولێر، 39 لە سلێمانی، و 26 لە دهۆک، لە وەختیگ ک هویچ حالەتیگ لە کەرکووک/گەرمیان تومار نەکریاس".

