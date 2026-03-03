‏3 تەقینەوە هەولێر لەرزنێد.. وە ئامانجگردن نوویگ بنکەی حیزبیگ کوردی ئۆپۆزسیۆن ئیران

‏شەفەفق نیوز ـ هەولێر

‏دوارە سێ تەقینەوەی ترەک، ئمڕوو سێشەممە، شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لەرزان، لەری نووەوبوین وە ئانجگردنەیل بنکەیل حیزب دیموکرات کوردستان ئیران ئۆپۆزسیۆنن لە کۆیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، گورزەیل چادرگەی ئازادی لە کۆیە کردنەسە ئامانج، وە سێ درۆن جیوەجیکریاس.

‏بنکەی حیزب دیموکرات کوردستانی ئیران، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، رویوەڕوی پەلاما‌رگ بوی لە قەزای کۆیە خوەرهەڵات هەولێر.

