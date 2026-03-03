3 تەقینەوە هەولێر لەرزنێد.. وە ئامانجگردن نوویگ بنکەی حیزبیگ کوردی ئۆپۆزسیۆن ئیران
2026-03-03T08:50:30+00:00
شەفەفق نیوز ـ هەولێر
دوارە سێ تەقینەوەی ترەک، ئمڕوو سێشەممە، شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لەرزان، لەری نووەوبوین وە ئانجگردنەیل بنکەیل حیزب دیموکرات کوردستان ئیران ئۆپۆزسیۆنن لە کۆیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، گورزەیل چادرگەی ئازادی لە کۆیە کردنەسە ئامانج، وە سێ درۆن جیوەجیکریاس.
بنکەی حیزب دیموکرات کوردستانی ئیران، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، رویوەڕوی پەلامارگ بوی لە قەزای کۆیە خوەرهەڵات هەولێر.