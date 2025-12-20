‏10 رووژ وەردەوامە..هەولێر وە بوونەی سەرساڵ زاینیی ڤیستیواڵ گەپیگ کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک حکومەت ناوخوەیی لە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان ئومێد خۆشناو، ئمڕوو شەممە، راگەیان پارێزگاگە کۆتایی وە ئامادەکاریەیلی هاوردیە ئەرا سازکردن ڤیستیواڵیگ وەبوونەی سەر ساڵ زاینیی لە نزیک قەڵای ئاسەواری هەولێر و قەزای "عەنکاوە" کە زیاتریگیان مەسیحین.

‏خۆشناو لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو سازکریا و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت "لەماوەی گوزەشتە ئامادەکاریەیل خاسیگ کریا لەروی دروسکردن کەشیگ رەنگین ئەرا هاوڵاتیەیل هەولێر جویر پایتەخت و شارەیل جەهان" دووپاتکرد "ئامادەکاریەیل فرەیگ کریاس ئەرا ئەوانەگ لە پشوو و بونە و سەرساڵ روی لە هەولێر کەن".

‏دیاریکرد، پلانیگ ئەمنی و خزمەتگوزاری دانریاس وەبوونەی سەرساڵ زاینیی، جویر ئامادەکاری ئەرا فیتیواڵیگ کە 10 رووژ وەردەوام بوود کە بازاڕ ساڵانە گرێدەخوەی ئەرا ئێ بوونە ئیوارەی ئمڕوو وازکرێد، وەرد ئامادەکردن گەشیگ ئەرا ئاهەنگەیل و چالاکیەیل هونەری لەناوەن شار، وەرد دەسکردن وە ڤیستیواڵیگ لە قەزای "عەنکاوە" کە 10 رووژ وەردەوام بوود.

