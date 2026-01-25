گيچەڵیگ تەکنیکی لە کڕ گواستنەوەی غاز ئەرا تووڕ کارەبا لە هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت کارەبا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سیستەم نیشتیمانی تویش گیچەڵیگ تەکنیکی بویە، کە بوودە مدوو داوەزیان ساعەتەیل دابینکردن وزە لە سێ پارێزگا سەرەکیەگە.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گیچەڵیگ تەکنیکی وەبان کڕ گواستنەوەی غاز سروشتی ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن وزەی کارەبا دروسبویە بویەسە مدوو بڕیان کارەبا و بباننوۆرکردن لە تووڕ نیشتیمانی لە پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک و سلێمانی".
وتیش؛ "ئێ وسیان لەناوکاوە وەشیوەی وەختانە کارکەێدە بان بەرهەمهاوردن وزە"دووپاتکرد "تیمیگ تەکنیکی و ئەندازیاری سەر وە وەزارەتەگە دەسکردنەس وە کارکردن ئەرا خاسەوکردن گیچەڵەگە.