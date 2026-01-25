‏گيچەڵیگ تەکنیکی لە کڕ گواستنەوەی غاز ئەرا تووڕ کارەبا لە هەرێم کوردستان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت کارەبا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا سیستەم نیشتیمانی تویش گیچەڵیگ تەکنیکی بویە، کە بوودە مدوو داوەزیان ساعەتەیل دابینکردن وزە لە سێ پارێزگا سەرەکیەگە.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "گیچەڵیگ تەکنیکی وەبان کڕ گواستنەوەی غاز سروشتی ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن وزەی کارەبا دروسبویە بویەسە مدوو بڕیان کارەبا و بباننوۆرکردن لە تووڕ نیشتیمانی لە پارێزگایەیل هەولێر و دهۆک و سلێمانی".

‏وتیش؛ "ئێ وسیان لەناوکاوە وەشیوەی وەختانە کارکەێدە بان بەرهەمهاوردن وزە"دووپاتکرد "تیمیگ تەکنیکی و ئەندازیاری سەر وە وەزارەتەگە دەسکردنەس وە کارکردن ئەرا خاسەوکردن گیچەڵەگە.

