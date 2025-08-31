ئیلام فەیلی.. کپەوکردن ئاگر دارستانەیل "سيه ‌چل" دویای رەنج و تەقەلای 34 ساعەت

شەفەق نيوز- ئیلام فەیلی

عەلی محمد پاکدل نجاد وەڕیەوبەر گشتی وەڕیەوبردن قەیرانەیل لە پارێزگای ئیلام فەیلی لە ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، کپەوکردن ئەو ئاگرە راگەیان کە لەناو دارستانەیل "سيه ‌چل" لە ئیلام هیز گرد.

راپۆرتەیل رووژنامەوانی ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانیان کرد لە زوان پاکدل نجاد وتن: وەتەواوی ئاگر کویەی (سيه ‌چل) لە ئیلام کپەو کریاڕ دویای 34 ساعەت وەردەوام لە تەقەلای مەردم و ئەندامەیل دەسەی وەڕیەوبردن قەیرانەیل.

دیاری کرد کە هیزەیل سامانەیل سروشتی و ژینگەیی هەر لە ناوچەگە مینن تا دڵنیایی لە کپەوکردن ئاگرەگە وەتەواوی، ئەرا چەودیاریکردن و نەهیشتن دووارەوبوین بڵویزەی ئاگر.

وتیش: چوینکە ئاگرەکە لە وەخت زەوییگ شەفەق پیرەکە شەممە هیزگرد، و لەوەر سەختی زەوی و زارەیل8ڕڵو ناوچە، و هەڵکردن وا، و هەستی درەختەیل، ئەراوە کارەیل کپەوکردن ئاگرەگە سەختیەیل فرەیگ لەناویان بوی.

وتیش؛ دویەشەو ئاگرەگە کۆنتڕوڵ کریا، وەلێ لە شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، لەوەر کەفتن پەلە سزیاگەیل، جاریگ ترەک ئاگر بڵویزە کرد، وەگەرد ئەوەیش، هیزەیل وەڕیەوبردن قەیرانەیل تا شەوەکی ئمڕوو لە کپەوکردن وەردەوام بوین، ئیجا وە هیزەیل نوویگ ئاڵشت کریان.

وتیش: زیاتر لە 200 کەس لە ریخریاگەیل ناحکومی، و سامانەیل سروشتی، و ژینگەیی، و وەڕیەوبردن قەیرانەیل، و مانگ سوو، و وەرگری شارستانی و لایەنەیلیگ ترەک لە کپەوکردن ئی ئاگرە بەشدار بوین.

وتیش: بەشیگ لە ئامراز و ئامێرەیل وە کۆپتەرەیل هیزەیل ئاسمانی و مانگ سوور لە ماوەی دوو رووژ لەبانیەک ئەرا شوین ئاگرەگە بریان.