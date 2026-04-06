پيشمەرگە دووپات کەێد بارەگای فەرماندەییەگەی لە هەولێر تویش پەلاماریگ بیفڕۆکەوان بویە و بەغداد وە وەرپرس زانێد

وەزارەت پیشمەرگە، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە بارەگای فەرماندەیی هیزەیلەی لە هەرێم کوردستان کەفتە وەر پەلاماریگ وە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل بومبی، وە توومەتبار "گروپەیل تیرۆرست دەیشت لە یاسا" کرد، کە هانە پشت ئەو پەلامارەیلە.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلامارەگە شەو پەنج نیسان 2026 بویە، وە وەکارهاوردن چوار فڕۆکەی بیفڕۆکەوان بومبی، لە چوارچیوەی زنجیرەیگ لە پەلامارەیل کە وت؛ ناوچەیل جیاجیایگ لە هەرێمەگە لە ماوەی رووژەیل دویایی کردیەسە ئامانج.

وتیش: ئی پەلامارەیلە لەوەردەم چەو و گووش هیزە ئەمنییەیل عراقی جیوەجی کریەن، و دیاری کرد کە بویەسە مدوو زیانەیل گیانی و زەرەردەیل ماددی گەورە.

ووەزارەتەگە رەخنە گرد لە نەوین هیچ هەڵوێستیگ جدی یا گامەیل کرداری لەلایەن حکومەت فیدراڵیەو یا فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل یا فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل، ئەرا ریگریکردن لەی پەلامارەیلە و دانان سنووریگ ئەرایان.

دووپاتیش کرد کە هیزەیل پێشمەرگە بەشیگن لە سیستەم وەرگری و ئەمنی عراق، و بوینەسە دەروازەی ئاسایش ئەرا مقیەتیکردن لە هەرێم و وڵاتەگە، وە دووپات کرد وسانن ئی دەسدرویژییەیلە و پرسیارکردن لە وەرپرسەیل لەبانی بویەسە خوازانیگ ئەمنی زویوەزوی.

وەزارەتەگە لە کۆتایی بەیاننامەگەی دووپات کرد لەبان ئەوە کە وە خوەیگردن رەفتار کردیە لە ماوەی گوزەشتە، بەڵام هوشداری دا لەوە کە هاتێ ناچار بوود هەڵوێستیگ ترەک بگرێدە وەر لە ئەگەر وەردەوامبوین بیدەنگی حکومەت فیدراڵی و کەمتەرخەمی دامەزراوەیلەی.