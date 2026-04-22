وە 4 درۆن خوەيکوشی.. "ئازادی کوردستانی" ئامار پەلامارەگەی هەولێر راگەیان و توومەتبار تەهران کرد وە ئەنجامدانی
شەفەق نیوز ـ هەولێر
پارت "ئازادی کوردستانی" (PAK)، خەوەردا لە زەخمداربوین سێ ئەندام سەربازیەیلی لە "سوپای نیشتیمانی کوردستان" لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە کریارە بان بارەگاگە لە پارێزگای هەولێر.
پارتەگە لە بەیانیگ فەرمی تەهران توومەتبارکرد وە ئەنجامداین پەلامارەگە کە لە ساعەت 1:24 شەفەق چوار درۆن خوەیکوشی وەکارهاورد سەنگەر و بارەگایەیل سەر وە بالە سەربازیەیل دژ وە رژێم ئیران کردە ئامانج.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە "ئاژانس شەفەق نیوز" خەوەردا "خوەیکوشەیل" بارەگاریگ پارتیگ ئۆپۆزسیۆن لە پایتەخت هەرێم کوردستان کردنەسە ئامانج، بویەسە مدوو زەخمداری و زەرد مادی، وەرجە ئەوەگ دووپاتبکرێد لەبان ئامار فەرمی و لایەن جیوەجیکار لە بەیاننامەی پارتەگە.