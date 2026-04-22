‏وە 4 درۆن خوەيکوشی.. "ئازادی کوردستانی" ئامار پەلامارەگەی هەولێر راگەیان و توومەتبار تەهران کرد وە ئەنجامدانی

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پارت "ئازادی کوردستانی" (PAK)، خەوەردا لە زەخمداربوین سێ ئەندام سەربازیەیلی لە "سوپای نیشتیمانی کوردستان" لە ئەنجام ئەو پەلامارە کە شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە کریارە بان بارەگاگە لە پارێزگای هەولێر.

‏پارتەگە لە بەیانیگ فەرمی تەهران توومەتبارکرد وە ئەنجامداین پەلامارەگە کە لە ساعەت 1:24 شەفەق چوار درۆن خوەیکوشی وەکارهاورد سەنگەر و بارەگایەیل سەر وە بالە سەربازیەیل دژ وە رژێم ئیران کردە ئامانج.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە "ئاژانس شەفەق نیوز" خەوەردا "خوەیکوشەیل" بارەگاریگ پارتیگ ئۆپۆزسیۆن لە پایتەخت هەرێم کوردستان کردنەسە ئامانج، بویەسە مدوو زەخمداری و زەرد مادی، وەرجە ئەوەگ دووپاتبکرێد لەبان ئامار فەرمی و لایەن جیوەجیکار لە بەیاننامەی پارتەگە.

