وە پەیوەندی تەلەفۆنی.. نێچیروان بارزانی وەگەرد نۆماس باراک باس رەوشەیل سوریا کەێد

2025-10-21T15:31:46+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە تۆماس باراک کلکریای تایبەت سەرۆک ئەمریکا ئەرا سوریا (باڵیۆز ئەمریکا لە تورکیا)  وەرگرد کە باس رەوشەیل سوریا و دویاترین گەشەیل ناوچەگە کردن.

 سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، هەردوگ لایەن دووپات کردن لە گرنگی چارەسەرکردن کێشەیل ناوچەگە وە گفتوگۆ و لەیەکفامستن.

باراک سوپاس و رێزی ئەرا رۆڵ نێچیروان بارزانی و تەقەلایەیلی لە دەسمیەتی لە چارەسەرکردن باوەتەیل کورد لە سوریا وەگەرد دیمەشق پیشکەش کرد و داوای وەردەوامبوینی لەی رۆڵ بیناکەرە لەی چینە کرد.

