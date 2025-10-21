وە پەیوەندی تەلەفۆنی.. نێچیروان بارزانی وەگەرد نۆماس باراک باس رەوشەیل سوریا کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە تۆماس باراک کلکریای تایبەت سەرۆک ئەمریکا ئەرا سوریا (باڵیۆز ئەمریکا لە تورکیا) وەرگرد کە باس رەوشەیل سوریا و دویاترین گەشەیل ناوچەگە کردن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، هەردوگ لایەن دووپات کردن لە گرنگی چارەسەرکردن کێشەیل ناوچەگە وە گفتوگۆ و لەیەکفامستن.

باراک سوپاس و رێزی ئەرا رۆڵ نێچیروان بارزانی و تەقەلایەیلی لە دەسمیەتی لە چارەسەرکردن باوەتەیل کورد لە سوریا وەگەرد دیمەشق پیشکەش کرد و داوای وەردەوامبوینی لەی رۆڵ بیناکەرە لەی چینە کرد.