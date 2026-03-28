پویچەوکردن پەلامارەیل درۆن لە هەولێر و دهۆک
شەفەق نیوز - هەولێر / دهۆک
سەرچەوەیل ئاگادار، ئمڕوو شەممە، راگەیانن سیستەم وەرگری ئاسمانی سەر وە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی، چەن پەلاماریگ جیاواز وە درۆن لە شارەیل هەولێر و دهۆک لە هەرێم کوردستان عراق پویچەوکردن.
سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: وەرگری ئاسمانی توەنست لە وەختەیل جیاواز سێ درۆن بکەێدە ئامانج، دووان لەلیان لە دهۆک و سێیەمیش لە هەولێر وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ناو ئامانجەیلیان.
سەرچەوەیل ئاشکراکردن، وەجیماگەیل پویچەوکردن فڕۆکەگان لە ناوچەیل نزیک لە شوون پویچەوکردنیان کەفتنەسە خوار، بی ئەوەگ هویچ زەخمدارییگ مرۆیی لەلی بکەفێد، تەنیا زەردەیل ماددی کەمیگ لە شوون کەفتنەخوارەگە بویە.