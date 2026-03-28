‏پویچەوکردن پەلامارەیل درۆن لە هەولێر و دهۆک

‏شەفەق نیوز - هەولێر / دهۆک

‏سەرچەوەیل ئاگادار، ئمڕوو شەممە، راگەیانن سیستەم وەرگری ئاسمانی سەر وە هاوپەیمانی ناودەوڵەتی، چەن پەلاماریگ جیاواز وە درۆن لە شارەیل هەولێر و دهۆک لە هەرێم کوردستان عراق پویچەوکردن.

‏سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: وەرگری ئاسمانی توەنست لە وەختەیل جیاواز سێ درۆن بکەێدە ئامانج، دووان لەلیان لە دهۆک و سێیەمیش لە هەولێر وەرجە ئەوەگ بڕەسنە ناو ئامانجەیلیان.

‏سەرچەوەیل ئاشکراکردن، وەجیماگەیل پویچەوکردن فڕۆکەگان لە ناوچەیل نزیک لە شوون پویچەوکردنیان کەفتنەسە خوار، بی ئەوەگ هویچ زەخمدارییگ مرۆیی لەلی بکەفێد، تەنیا زەردەیل ماددی کەمیگ لە شوون کەفتنەخوارەگە بویە.

