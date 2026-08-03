وە هەماهەنگی وەگەرد زەیدی.. ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل سەردان نێچیرڤان بارزانی ئەرا دیمەشق

شەفەق نیوز- دیمەشق

دڵشاد شەهاب، قسەکەر سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، هۊردەکارییەیل سەردان سەرۆک هەرێم نێچیرڤان بارزانی، ئەرا دیمەشق پایتەخت سووری ئاشکرا کرد، و دووپات کرد کە ئی سەردانە وە هەماهەنگی وەگەرد سەرۆک وەزیرەیل فیدراڵی عەلی زەیدی تیەێد، و ئامانج لەلی وەهازکردن هاریکارییە لەناوەین هەردوگ وڵاتەگە و چەسپانن سەقامگیری هەرێمییە.

شەهاب ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە سەردانەگە پشت وە رێڕەویگ لە پەیوەندی و چەوکەفتنەیل بەسێد کە ماوەی گوزەشتە لەناوەین هەردوگ لایەن وەخوەی دی، و دیاری کرد کە بارزانی چەوی وە سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع کەفتگە لە زیاتر لە بوونەیگ، لەناویانیش کۆنگرەی میونشن و دوو کۆنگرە کە لە شار ئەنتاڵیای تورکی بەسیان، وەگەرد چەوکەفتنەیل ترەکیگ کە هەردوگ ساڵ 2025 و 2026 وەخوەیان دین.

زیای کرد کە سەردانەگە ئامانج دیرێد لە باسکردن ئاسوو هاریکاری هاوبەش لەناوەین هەردوگ لایەنەگە، وە تایبەت لە دۆسیە ئەمنی و ئابووری و سیاسییەیل، لەبان بنەمای بەرژەوەنییە هاوبەشەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان، و گرنگی مقیەتیکردن لە ئاسایش سنوورەیل و ئارامی ناوچەگە لە سای ئاڵشتکارییە هەرێمییەیل.

وتیش کە هەرێم کوردستان، لەوەخت هەڵسایین قەیران سووری لە ساڵ 2011ەو، پیشوازی لە سەدان هەزار لە پەنابەرەیل سووری کردگە وە هەماهەنگی وەگەرد دەسەڵاتە فیدراڵییە عراقییەیل، و هێمان شمارەیگ فرە لەلیان لە هەرێم نیشتەجیین، ئەوەگ دۆسیەی پەنابەرەیل کەێدە یەکیگ لەو پرسەیلە کە لەناو پەیوەندییەیل هەردوگ لایەنەگە خریەێدە رۊ.

هەرلیوا دیاری کرد کە سەرۆک هەرێم لە قۆناغ گوزەشتە رۆڵیگ دی لە نزیکەوکردن نووڕینەیل لەناوەین حکومەت سووری و هیزەیل سووریای دیموکرات، لەڕی میوانداریکردن چەوکەفتنەیل و جیوەجیکردن تەقەلایل ناوجیکردن، وە هەماهەنگی وەگەرد لایەنەیل ناودەوڵەتی پەیوەندیدار، وە شیوەیگ کە پاڵپشتی لە رێڕەو گفتوگۆ کەێد و دەرفەتەیل رەسین ئەرا لەیەکفامستن هازدار کەێد کە بەشداری لە ئارامی سووریا و ناوچەگە کەن.

شەهاب دەرئەنجام ئەوە گرد، کە بەرنامەی سەردانەگە زنجیرەیگ گردەوبوین خەسیگ وەگەرد وەرپرسەیل سووریا لەخوەی گرێد ئەرا باسکردن ئی دۆسیەیلە و وەهازکردن هاریکاری وە شبوەیگ کە خزمەت وە بەرژەوەنییە هاوبەشەیل بکەێد.