وینە.. 1.8 مليۆن خوەنەوار لە هەرێم کوردستان دەس وە ساڵ خوەنستن کەن

شەفەق نيوز- هەولێر/ دهۆك/ سلێمانی

شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە (21 ئەیلوول 2025) ساڵ خوەنستن نوو 2025-2026 لە گشت هەرێم كوردستان دەسوەپی کرد، وە بەشداریکردن فراوانیگ لە گشت قۆناغەیل خوەنەواری.

کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز سیمای گلەوخواردن خوەنەوارەیل ئەرا یان تەخت خوەنستن توومار کرد لەناو کەشوهەوای پڕ لە گوڕوگورجی و ئومید، هەمیش مەوقەی دەسکردن وە ساڵ خوەنستن نوو 2025 – 2026 لە مەکتەو ئەیوبی کە کویەنترین مەکتەوە لە هەولێر توومار کرد.

وەگورەی ئەو زانیاریەیلە کە لە وەزارەت پەروەردەو دەرچینە، کە مەفتنە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، ئمساڵ 143 مناڵ چوودە پۆل یەک سەرەتایی، و زیاتر لە یەک ملیۆن و800 هەزار خوەنەوار لە جویراجویر قۆناغەیل دەسوە خوەنستن کەێد، وەگەرد 161 هەزار و522 مامووستا.

ئمساڵ وازکردن 214 مەکتەو نوو لە پارێزگایەیل هەرێم کوردستان وەخوەی دی، و جیوەجیکردن خوازینەیل زانستی و پەروەردەیی.

هەرلیوا، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە (21 ئەیلوول 2025) ساڵ خوەنستن نوو 2025-2026 لە گشت پارێزگایەیل عراقیش دەسوەپی کرد، وە بەشداریکردن زیاتر لە 12 ملیۆن خوەنەوار لە جویراجویر قۆناغەیل. (بیجگە شمارەی خوەنەوارەیل هەرێم کوردستان).