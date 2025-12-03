‏وینە.. نێچیروان بارزانی وەگەرد جیگیر وەزیر دەرەوەی ئەمریکا گردەو بوود

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازی لە جیگیر وەزیر دەرەوەی ئەمریکا کرد مایکل ریگاس وەپای ئەوەگ نویسینگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم رایگەیانیە.

‏جیگیر وەزیر دەرەوەی ئەمریکا ئەرا ئیدارەیل سامانەیل مایکل ریگاس رەسیە پایتەخت عراق، لە سەردانیگ وە ئامانج ئەوزەڵداین وە هاوبەشی ناوەین بەغداد و واشنتۆن، و پاڵپشتی تەقەلای هاوبەشەیل ئەرا بەرزکردن ئارامی و خوەشگوزەرانی وڵاتەگە.

‏لە بەیانیگ فەرمی وەزارەت دەرەوەی ئەمریکا کە ئاژانس شەفەق نیوز لە رووژ 25 تشرین یەکەم وەرین ئەڵگەردانی کردیە هاتگە، ریگاس دووپاتکرد زنجیرە دیداریگ وەرد گەورە وەرپرسەیل عراقی ئەنجام دەێد ئەرا گفتوگوکردن لە دۆسیەیل هاوکاری سیاسی و ئابووری و ئەمنی، وەرد ئاگاداربوین لە چۆنیەتی وەڕیوەچگن کارکردن دیبلۆماسیەیل ئەمریکا لە عراق.

‏وەپای بەیاننامەگە، ریگاس بەشداریکەێد لە وازکردن بایلۆزخانەی ئەمریکی نوویگ لە هەولێر، لە چوارچمگ گامەیل دووپاتکریاگ، وەپای واشنتۆن، پابەندبوین درویژیگ ئەرا پاڵپشتی عراق و هاوبەشی وڵاتە یەکگرتگەیل وەرد هەرێم کوردستان.

