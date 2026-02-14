پەیوەندیەیل ناوەین واشینتۆن و کوردستان لە دیدار نێچیروان بارزانی و رۆبیۆ لە میونشن.. وینە

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد مارکۆ رۆبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکا، باس پەیوەندییەیل دووانی ناوەین واشینتۆن و هەرێم کوردستان کرد، ئەوەیش لە پەراویز کۆنفرانس ئاسایش میونشن.

نویسنگەی راگەیانن بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ئەمریکا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کریا، و ئاسووەیل هاوکاری هاوبەش ناوەینیان.

سەرۆک نێچیروان بارزانی دووارەی سوپاسی لە پشتگیریکردن ئەمریکا لە هەرێم کوردستان کرد.

لەلای خوەییش، رۆبیۆ دووپات لە پابەندبوین وڵاتەگەی کرد وە پشتگیریکردن عراق و هەرێم کوردستان و ئارامی لە ناوچەگە، و ئافەرین لە پایەی هەرێم کوردستان کرد جویر هاوبەشیگ سەرەکی و مدوو ئارامی.

بەیاننامەگە وتیش: رەوشەیل سوریا و مافەیل کورد لەناوی، و دویاترین گەشەیل ناوچەگە، باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین، لە وەختیگ هەردوگ لایەن دووپات کردن لە مقیەتیکردن مافەیل کورد و ئەو پیکاتەیل لەناو سوریای یەکگردگ.