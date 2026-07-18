‏وە مدوو پەلامارەیل ئیران.. گەشتە ئاسمانەیل فرۆکەخانەیل هەولێر و سلێمانی وسیا

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر / سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هەڵوەشانن گشت گەشتەیل ئاسمانی ک بڕیار بوی ئەنجام بدریەن لەڕی فڕۆکەخانەیل ناودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی، وەیەش وەپای خشتەیل گەشتەیل تایبەت وە هەر دووگ فڕۆکەخانەگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیار هەڵوەشاننەگە لەبان بنەما و شوینەوار ەلامارەیل بوی کە شەو گوزەیشتە شارەیل هەولێر و سلێمانی کردنە ئامانج، و دیاریکرد هامشوو ئاسمانی کاریگەربوی وە رێکارەیل ئەمنی دویای ئەو پەلامارەیلە.

‏تا ئیسە هویچ رووشنکردنیگ فەرمی لەبان وەخت دەسوەپیکردن گەشتە ئاسمانیەیل یا گلەوخواردن جموجویلەیل فرۆکەوانی ئەرا شیوەیگ سروشتی لە هەردووگ فرۆکەخانەگە نییە.

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