وە مدوو پەلامارەیل ئیران.. گەشتە ئاسمانەیل فرۆکەخانەیل هەولێر و سلێمانی وسیا
شەفەق نیوز ـ هەولێر / سلێمانی
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هەڵوەشانن گشت گەشتەیل ئاسمانی ک بڕیار بوی ئەنجام بدریەن لەڕی فڕۆکەخانەیل ناودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی، وەیەش وەپای خشتەیل گەشتەیل تایبەت وە هەر دووگ فڕۆکەخانەگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، بڕیار هەڵوەشاننەگە لەبان بنەما و شوینەوار ەلامارەیل بوی کە شەو گوزەیشتە شارەیل هەولێر و سلێمانی کردنە ئامانج، و دیاریکرد هامشوو ئاسمانی کاریگەربوی وە رێکارەیل ئەمنی دویای ئەو پەلامارەیلە.
تا ئیسە هویچ رووشنکردنیگ فەرمی لەبان وەخت دەسوەپیکردن گەشتە ئاسمانیەیل یا گلەوخواردن جموجویلەیل فرۆکەوانی ئەرا شیوەیگ سروشتی لە هەردووگ فرۆکەخانەگە نییە.