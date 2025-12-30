‏وەفرەگەی هەرێم کوردستان گەشتیارەیل کیشێد.. سروشت دڵگیر و خزمەتگوزاری نایاب

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئیرنگە هامشوو گەشتیاری لە عراق وەرەو هەرێم کوردستان وە تایوەت شارەیل هەولێر و سلێمانی بوژانەوەی فرەیگ وەخوەی دوینێد وەمدوو وەرز زمسان و وەفر وارین و نزیکبوین ئاهەنگەیل سەر ساڵ نوو 2026.

‏ئێ چالاکیە گەشتیاریە لەدویای ئەوە تێد هاوڵاتیەیل پارێزگایەیل ناوڕاس و باشوور عراق فرە روی کەنە هەرێم ئەرا وەسەربردن هچانیگ لەناو کەشوهەوای ئەفسوناوی و سروشتە بی وینەگەی بیجگە لە وەلیفەتداربوین لە سەقامگیریی ئەمنی و خزمەتگوزارییە گەشتیارییەیل.

‏حسێن مەحموود، خاوەن کۆمپانیایگ گەشتیاری لە پارێزگای بابل، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لەی رووژەیلە جموجویل گەشتیاری گەشەوبوین گەپیگ وەخوەی دیە، وە تایوەت وەرد وەفر وارین لە ناوچە کویەیل هەرێم، و داواکاری لەبان گەشتەیل وەشیوەی وەرچەو بەرزەوبویە دویای ئەوەگ ماوەیگ کەمەوبوی".

‏دیاریکرد، خێزانەیل زیاتر هەولێر و سلێمانی هەڵچنن ئەرا چێژوەرگردن لە کەش زمسانە و ئاهەنگەیل سەر ساڵ، چوینکە هەم ئارام و هەم خزمەتگوزاری گەشتیاریەیل جویر هۆتێل و هاوینەهەوارەیل لە ئاست خاسیگن.

‏ هەرێم کوردستان وە یکیگ لە شوینەیل گەشتیاری ناو عراق دانرێد کە لە مەوقەی وەرز زمسان و ئاهەنگ سەر ساڵ پیشوازی زیایگ لە پارێزگا جیاوازەیل کرێد، کاریگەری ئەرێنی وەبان جموجویل ئابووری و گەشتیاری ناوچەگە دیرێد.

