وەفر ناوچەیل دهۆک پووشێد و حکومەت کەفێدە ئامادەباشی ئەرا وازکردن ریوبانەیل (وینە و ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- دهۆك

ناوچەیل فراوانیگ لە پارێزگای دهۆک، وە رەنگ چەرمگ پووشیان، دویای وەردەوامی وەفروارین لە دویەشەوەو تا ساعەتەیل شەوەکی ئمڕوو شەممە، کە وەفر بەرزاییەیل و ئاوایەیل نزیک سنوور کانی ماسی و مەرز زڕزێڕ وەگەرد تورکیا پووشیە، و هەمیش لە کویەی گارە و کویەیل بیریس لە باکوور پارێزگاگە.

کەمال محمد وەرپرسەیل راگەیانن خاسەوکردن ریوبانەیل و پیەڵەیل لە دهۆک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل فەرمانگەگە لە شەوەکی زوی دەسەوکارەو بوینە لە وازکردن ریەیل سەرەکی لە ناحیەی کانی ماسی و ریوبانەیل وەرەو نوێژ زەڕزێر، دیاری کرد کە کڵوفتی وەفر لە چەن ناوچەیگ رەسیەسە زیاتر لە دوانزە سانتیمەتر.

وتیش: هەفت تیم فەرمانگەگە لە چەن شوینیگەو لەناو پارێزگاگە کەفتنە جویلە و توەنستن ریوبانەیل ئاوایەیل بریاش و سبینداری و ناحیەی جمانکی لە قەزای ئامێدی باکوور دهۆک واز بکەن، و عەر وەردەوامن لە کارەیلیان لە ناوچە بەرزەیل کە وەفروارین لەناویان وەردەوامە.

محمد وتیش: ئیرنگە تەقەلا دریەێد گشت ئەو ریوبانەیلە واز بکریەن کە وەفر لەناویان کەڵەکە بویە، تا جویلەی ماشینەیل رێکبخەن، و داوا کردن وریا بوون و پابەند بوون وە رینمایەیل تیمەیل لە ساعەتەیل ئایندە.