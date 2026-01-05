وەفر لە ئاوایەیل باکوور دهۆک ریوبانەیل بڕێد و زیان مەردم زیایەو کەێد.. وینە

شەفەق نيوز- دهۆك

خەڵک ئاوایەیل سنووری لە باکوور پارێزگای دهۆک، لەی وەرز زمسانە تویش رەوشەیل سەختیگ تیەن، دویای وەفروارین فرەیگ کە ریوبانەیل و بووسانەیل پووشاس، و کاریگەری لەبان هامشوو مەردم و خوازینەیل سەرەکییان دیرێد، وەتایبەت نەفت چەرمگ کە ئەرا گەرمەوکردن وەکاریان تیەێد.

وەگەرد کەمی بەشەوکردن، خەڵکەگە فرەتر پشت وە چیلگ بەسن تا ماڵەیلیان گەرمەو بکەن و خوەراک دروس بکەن، بیجگە وەکارهاوردنی ئەرا ئەو ئاژەڵەیلە کە سەرچەوەی سەرەکییە ئەرا ژیانیان.

لەی باوەتە، رۆژهات خەلیل خەڵک یەکیگ لە ئاوایەیل باکوور دهۆک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئمساڵ وەفریگ فرەتر لە ساڵەیل گوزەشتە واریە، و ئمڕوو خەڵک وەشیوەی گەورەیگ پشت وە چیلگ بەسن، دویای کەمەوبوین ئەو بڕەیلە لە نەفت چەرمگ کە رەسێدە ئاوایەیل.

وتیش: جەنگ وەرین ناوەین پەکەکە و تورکیا زەرەد گەورەیگ وە دارستان و ناوچەیل کشتوکاڵی رەسان، کە هەزاران دار سزیا، و وەگەرد وسانن جەنگر خەڵکەگە روی وەرەو ناوچەیل نزیک کەن ئەرا گردەوکردن ئەو چیلگە کە لەو ئاگرەیلە مەنیەسەو ئەرا گەرمەوکردن و دروسکردن خوەراک و تا ناوی سەردی زمسان بگرێد.

لەلای خوەییش، ئەفادڵ بانکی، یەکیگ لە خاوەن ئاژەڵەیل لە ناوچەگە وت: خەڵک تویش سەختی تیەن لە ئیوەتکردن ئاژەڵ لەوەر خەسی وەفەرەگە لەبان لەوەڕگەیل کە نیەیلێد ئاژەڵ بڕەسێد وە لەوەڕ سروشتی.

بانكی لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە وەرجە وەرز زمسان ئامادەکاری کردن و گەڵای دارەیل و گیا لە وەرز تاوسان گردەو کردیمن تا ئیسە بەیمنەی ئازەڵ، لە خود وەختەگە باس زیانیان کرد لە بڕیان ئاو چوینکە ئاوەکە لەناو لویلەیل لە سەردیەو بوودە یەخ، کە ئەویش زیان رووژانەیان زیای کەێد.

وەگەرد ئەوەیش، بانکی دووپات کرد کە وەفروارین و واران ئمساڵ خاس بویە نە نیعمەتیگ گرنگە چوینکە کشتوکاڵی کەن و ئاو ئەرا وەرز وەهار و تاوسان هەڵگرێد.