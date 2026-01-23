وەفر ری کەرکوک - سلێمانی بڕێد

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیل ناوخوەیی لە کەرکوک، ئمڕوو جمعه، خەوەردان لە بڕیان جویلەی هامشوو لەبان ری کەرکوک - سلێمانی هەرلە ناحیەی قەرە هەنجیرەو تا ناوچەی بانی موقان نزیک چەمچەماڵ، لەوەر وەفروارین خەسیگ.

سەرچەوەیگ لە کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە کەرکوک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەفر خەسیگ لە ناوچەیل ریەگە لە قەرە هەنجیرەو تا بانی موقان واریە، کە وەتەواوی پەک جویلەی ماشینەیل خست، وەگەرد مەزەنەی وەردەوامی وەفروارین تا ئمشەو.

وتیش: تیمەیل خاسەوکردن و هاتوچو کار کەن ئەرا وازکردن ریوبانەیل و بیوەیی هاوڵاتیەیل وەگەرد وەردەوامی ئاگادارکردن لە ریەیل کویەیی تا خاسەوبوین کەشوهەوا.

لایەنەیل فەرمی داوا لە هاوڵاتیەیل کردن ئاگادار و وریا بوون، و بنووڕنە رینمایەیل هاتوچو، ئەرا دویرکەفتن لە رویداوەیل لە ئەنجام سڕبردن و بەرزی کڵوفتیی وەفرەیل.