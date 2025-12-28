‏وەفر خەسیگ هامشوو گەشتیاری و بازرگانی ری سنووری ناوەین ئیران و هەرێم کوردستان بەسێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏قائیمقام قەزای "پشدەر" لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو یەکشەممە، وسیان هامشوو گەشتیاری و بازرگانی لە دەروازەی "گێلی" سنوور ناوەین هەرێم کوردستان و ئیران بەسیا وە مدوو وەفر وارین خەسیگ لەبان ری دەروازەگە.

‏قائمقامیەتەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ داوا لە هاوڵاتیەیل و رانندەیل کرد نزیک نەکەفن لە سنوور دەروازەیل و ریەیل کویەیلە ترەک قەزای "پشدەر" ئەرا پاراستن بیوەییان و داشتن دەرفەت پێویست ئەرا تیمەیل ریوبان کە کارکەن ئەرا پاکەوکردن ریەگە.

‏لە سەرەتای ئێ هەفتە ناوچەو شارەیل هەرێم کوردستان وە تایوەت ناوچە سنوریەیل و کویەیلە رویوەروی واران واین و وەفر وارین خەسیگ بویە، گیچەڵ ئەرا هامشوو دروسکردیە.

