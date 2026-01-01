وەفر گیان گەنجیگ خەڵک سلێمانی سینێد مەوقەی کووچکردن ئەرا ئەوروپا
شەفەق نیووز ـ سلێمانی
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو پەنجشەممە، ەوەردا لە مردن گەنجیگ وەناو "عەلی یونس کەریم" لەدویای ئەوەگ تویش یەخبەسان بوود مەوقەی رەدکردن کویەیگ پووشیاگ وە وەفر لە ناوچەی شرناخخ باکوور هەرێم کردستان لە تورکیا.
یەکیگ لە کەسوکارەیل نزیک کووچکردەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەنجەگە لە ئەنجام سەردی تونیگ گیان لەدەسداس و بارودۆخ کەشوهەواگە سەخت بویە لەو ناوچە، مەوقەی رەدکردن ریسگ کویەیی سەخت ئەرا رەسین وە ئەوروپا.
عەلی یونس کەریم خەڵک ئاوای "تەپە زێرین" سەر وە ناحیەی سەیدسادقە لەپارێزگای سلێمانی، وەرەو تورکیا چگە وەگەرد شەپۆلیگ نایاسایی، وە ئومید رەسین ئەرا یەکیگ لە وڵاتەیل ئەوروپی".