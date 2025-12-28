وەفروارین لە هەرێم کوردستان وەردەوامە
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان واران و وەفر وارین وەردەوامە.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "شەپول واران وارین و وەفر وارین لە ناوچەگەمان وەردەوام بوود تا ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە".
دیاریکرد " ئیرنگە لەبان کویەی بەرز و ناوچە سنووریەیل وەفر وارین وەردەوامە و ناوچە جیاوازەیل تر (سەنتەر پارێزگایەیل و قەزاو ناحیە و ئیدارە سەربەخۆیەیل) وە مدوو تونی کاریگەری شەپۆڵەگە سەرجەم ناوچەیلمان لە ژێر کاریگەری واران وارین و وەفر وارینە , ئمڕوو تا وەخت ئیوارە واران وارین وەشیوەی لێزمە واران کوڵ و نمە واران پچڕ پچڕ وەردەوام بوود".
ئاشکرایکرد، ئیوارە قۆناغ یەکەم واران وارین کۆتایی تێد لەبان ناوچەگەمان کەمیگ لاواز بوود, باوجی پلەیل گەرما روی لە نزم بوین زیاتر کەێد وەگەرد واران وارین وە گورجی مینێد و پلەی گەرمی (4-6) پلەی سیلیزی داوەزێد.
هەولێر : 5 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 2 پلەی سیلیزی
دهۆک : 1 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 5 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 3 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 8 پلەی سیلیزی.