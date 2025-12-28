وەفروارین لە هەرێم کوردستان وەردەوامە

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان واران و وەفر وارین وەردەوامە.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "شەپول واران وارین و وەفر وارین لە ناوچەگەمان وەردەوام بوود تا ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە".

‏دیاریکرد " ئیرنگە لەبان کویەی بەرز و ناوچە سنووریەیل وەفر وارین وەردەوامە و ناوچە جیاوازەیل تر (سەنتەر پارێزگایەیل و قەزاو ناحیە و ئیدارە سەربەخۆیەیل) وە مدوو تونی کاریگەری شەپۆڵەگە سەرجەم ناوچەیلمان لە ژێر کاریگەری واران وارین و وەفر وارینە , ئمڕوو تا وەخت ئیوارە واران وارین وەشیوەی لێزمە واران کوڵ و نمە واران پچڕ پچڕ وەردەوام بوود".

‏ئاشکرایکرد، ئیوارە قۆناغ یەکەم واران وارین کۆتایی تێد لەبان ناوچەگەمان کەمیگ لاواز بوود, باوجی پلەیل گەرما روی لە نزم بوین زیاتر کەێد وەگەرد واران وارین وە گورجی مینێد و پلەی گەرمی (4-6) پلەی سیلیزی داوەزێد.

‏هەولێر : 5 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 2 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 1 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 5 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 3 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 8 پلەی سیلیزی.

