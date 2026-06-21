وەڕیکەفتن یەکەم کاروان ئاسمانی راسەوخۆ لە فڕۆکەخانەی کەرکووکەو ئەرا دوبەی

شەفەق نیوز - کەرکووک

فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک، ئمڕوو یەکشەممە، وەڕیکەفتن یەکەم کاروان ئاسمانی راسەوخۆ وەرەو شار دوبەی ئیماراتی وەخوەی دی، لەبان ئەوە کە 3 کاروان لە هەفتەیگ وەڕی بخەێد.

هەردی ساڵحی، وەرپرس راگەیانن فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە فڕۆکەخانەگە وەڕیکەفتن یەکەم کاروان راسەوخۆ وەرەو دوبەی وەخوەی دی، و رویداوەگە وە زیایکردنیگ گرنگ لەناو گامەیل پەرەپیداین فڕۆکەخانەگە و فراوانکردن خزمەتگوزارییەیلی لە ماوەی ئیسە وەسف کرد.

وتیش کە وازکردن کڕ ئاسمانی نوو لە چوارچیوەی تەقەلایەیل ئیدارەی فڕۆکەخانەگە تیەێد ئەرا فراوانکردن تووڕ گەشتەیل و بەسانن کەرکووک وە بڕیگ زیاتر لە ریوگە هەرێمی و ناودەوڵەتییەیل، وە جۊریگ کە داواکارییەیل گەشتیارەیل جیوەجی بکەێد و بەشداری بکەێد لە ئاسانکردن جویلەی هامشوو.

ساڵحی دیاری کرد کە کاروانەیل وەرەو دوبەی وە بڕ سێ گەشت لە هەفتەیگ وەڕی خریەێد، ئەوەگ کە وژاردەیل فراوانتر دابین کەێد ئەرا گەشتیارەیل لە رۆڵەیل پارێزگای کەرکووک و پارێزگا هاوسایەیل، وتیش: ئی کڕ نووە پاڵپشتی جویلەی ئابووری و بازرگانی و گەشتیاری لەناوەین کەرکووک و دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتگ کەێد.

دووپاتیش کرد کە ئیدارەی فڕۆکەخانەگە کار کەێد لەبان کیشانن بڕیگ زیاتر لە کۆمپانیایەیل فڕۆکەوانی و وازکردن کڕەیل نوویگ لە بانان، وە جۊریگ کە قەوارەی فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک خەسەو بکەێد و پاڵپشتی جویلەی هامشوو ئاسمانی لە پارێزگاگە بکەێد.